Marieta Severo: ‘Posso estar toda enrugada, mas quero meus neurônios funcionando’

Os dois últimos anos foram um mergulho no abismo para Marieta Severo. Há, no entanto, quem diga que ela nunca esteve por lá. Apesar dos pesares – e eles são muitos: a pátria amada desgovernada, o companheiro de vida acamado por causa de um AVC, a cultura e os artistas jogados às traças –, Marieta exala um ânimo apaixonado por todos os poros. “Tenho uma força natural que me foi doa­da pela vida. Uma capacidade de ir em frente. Esse é um terreno interno muito bom, e conto com ele”, diz a atriz em uma videochamada de sua casa na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, cidade onde nasceu, cresceu, construiu família e uma intensa carreira, aplaudida com furor.

Além dessa força natural, ela conta que o trabalho funciona como um motor de desejo e ação. Vó Noca, da atual novela das 9, Um Lugar ao Sol, foi uma dessas personagens que resgataram Marieta. “Falo e repito: a ficção não só revela a gente e o país, como salva. Ter a vó Noca para fazer durante esse período duro da minha vida foi um presente.”

Para 2022, o trabalho continua sendo sua bússola. Há pouco, Marieta terminou as filmagens de Domingo à Noite. Com direção de André Bushatsky, o filme conta a história de um casal de artistas – interpretados por ela e Zécarlos Machado – que precisa lidar com o Alzheimer.

Marieta ri “para não chorar”. “Essa coisa de a vida imitar a arte e a arte imitar a vida”, tenta justificar. Agora que sua casa abriga “quase uma unidade de terapia intensiva”, viver uma atriz que corre contra o tempo para não perder a lucidez, ao mesmo tempo que cuida do marido acamado, beira o cômico. Explica-se: em junho de 2020, o diretor de teatro Aderbal Freire-Filho, seu companheiro há quase 20 anos, sofreu um acidente vascular cerebral quando o casal estava em Petrópolis passando uns dias com as netas de Marieta. Até o acontecido, os dois viviam um casamento em lares separados. “Estamos pela primeira vez morando juntos, mas nessa condição difícil e dolorosa. Rezo para que consiga recuperar algo da vida dele e da nossa.”

Aderbal chegou à vida de Marieta depois do casamento de mais de 30 anos dela com o cantor e compositor Chico Buarque, com quem teve as três filhas, Sílvia, Helena e Luísa. Ela conta que na primeira união, que durou dos 20 aos 50 anos, ela e Chico cresceram e aprenderam a olhar para o mundo juntos. “Tudo que a gente é tem um pouco do outro.” A outra relação é “a da maturidade”, continua. “O amor maduro, em que cada um já teve sua história.”

Outro assunto que tem rondado a vida de Marieta é o etarismo. Em novembro, ela completou 75 anos. Para a nova idade, e por causa de uma soma de pandemia mais vó Noca, deixou os cabelos embranquecerem. O país, de um dia para o outro, a percebeu velha. Marieta sabe disso e responde que pouco se importa de ficar “toda enrugada”; o que lhe interessa são os neurônios “todos funcionando”.

Aqui, Marieta fala ainda da importância do Teatro Poeira (parceria entre ela, Aderbal e a atriz Andréa Beltrão) em sua trajetória artística e dos ataques que sofre desde a eleição de Jair Bolsonaro. Compara a angústia de agora com a que viveu na ditadura; sugere que a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos sossegue e declara seu voto nas eleições presidenciais de 2022 em Lula. “Sempre votei e continuarei votando.”

MARIE CLAIRE Quero relembrar uma entrevista sua para o jornal O Globo em agosto de 2021 em que disse “nunca senti uma angústia cívica tão profunda”. Essa entrevista viralizou. Por que seu sentimento refletiu tanto nas pessoas?

MARIETA SEVERO Aí a gente vai ter que ver todos os lados. Não sou frequentadora da internet, não tenho rede social. Nunca quis entrar e não sinto falta. Mas sei o suficiente para entender que essa frase pode ter viralizado com sentidos opostos e sinais trocados, porque tudo está assim. Pessoas devem ter se identificado comigo, com a minha dor. E pessoas podem ter dito coisas horrorosas e usado isso para me atacar. Então, nunca quero me aprofundar na repercussão da internet porque os ataques que já me chegaram são cruéis. E sempre me dão trabalho, a ponto de eu contratar advogado. Aliás, quando atacaram a minha família foi que falei: “Parou, preciso de um advogado”.

MC Conseguiu processar os agressores?

MS Não só processar como ganhar. É claro que tem todos os recursos, em todas as instâncias. E se trata de um dinheiro que, para mim, não é legal porque é fruto de uma dor. Aquilo me feriu profundamente, fiquei mal. Sei que tenho uma família muitíssimo correta. Tenho o maior orgulho de ter criado seres humanos voltados para os melhores valores morais.

MC Chegou a receber ameaças ou foram injúrias?

MS Injúrias. Foi há mais tempo isso, talvez uns dois anos. Ainda não estávamos nesse período das ameaças como agora fizeram com a Anvisa, por exemplo. A verdade é que estamos galgando patamares cada vez piores, terríveis e violentos, nos quais as pessoas estão indo para territórios que, para mim, são proibidos, que são violência física e ameaça. É assustador. E o pior é que está ficando normal. Porque amanhã virá outra barbaridade que fará a gente esquecer a de hoje. A maior parte da nossa população passa por um massacre diário. Estou falando principalmente da fome, da carência total que as pessoas estão passando. A gente está vivendo debaixo dessa incompetência generalizada. Nada funciona, é um país parado. Porque os cargos são distribuídos por critérios que não são os da eficiência.

MC Esses ataques, se você disse que faz uns dois anos, foram ali perto da eleição do Bolsonaro. Estou certa?

MS Sou ruim à beça para data, mas talvez sim. Foi bem quando começou a polarização. Ou a manipulação da polarização. Porque acho que isso é colocado de uma maneira não só equivocada, como usada de propósito. Falar que a esquerda brasileira é radical? Não tem radicalismo de esquerda aqui. Tem é de direita. MC A sua vida e carreira colocaram você nesse lugar de musa da esquerda. Isso direcionou os ataques que recebeu?

MS Mas com toda a certeza. Porque nunca existiu – não existe, nem existirá – nada na minha vida passível de ataque. Mas interessa à extrema direita tachar e diminuir as pessoas. Essa extrema direita fascista que está no poder deixou claros os seus planos, o que pretende e pensa. Antes, era mais nebuloso esse sistema apoiado por parte da elite econômica brasileira. Agora, as pes­soas sabem exatamente com quem estão lidando e o que estão apoiando. Elas não podem mais dizer: “Oh, mas eu não sabia que ele era assim”. Como não? Tudo estava sendo dito, colocado, demonstrado. A pessoa fala o que ela é, a palavra nos define. Então, quando você está fechando com essa extrema direita, com o que está fechando, o que está apoiando? O que mais me corrói não é lidar com uma ideologia econômica, mas com um atraso violento, com posições retrógradas em todos os sentidos. Posições racistas, homofóbicas, contra os direitos das mulheres. Um presidente é um cidadão no mundo. Quando ele estimula a violência, o racismo, o preconceito, ele abre portas para o que de pior existe dentro das pessoas.