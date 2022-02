Paciente faz exame de tomografia por engano no Huse, em Aracaju. Ela deu entrada no hospital na última sexta-feira

O vereador de Aracaju, Ricardo Marques, recebeu nesta quarta-feira (23) uma denúncia referente ao atendimento prestado pelo Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

De acordo com a denúncia, a paciente Elenice Maria Alves, de 53 anos, teria passado por uma tomografia por engano. Ela deu entrada no hospital na última sexta-feira (18) com dores no estômago, e segundo o genro dela, Cleones Franca, ainda não há um diagnóstico fechado.

Com relação ao exame por engano, ele contou que sua esposa, filha de dona Elenice, a acompanhou durante a realização da tomografia e que fez uma foto do momento, mas nem a solicitação nem o resultado do exame constavam no prontuário dela.

“O hospital negou pra gente que ela tivesse feito o exame. Só acreditaram, quando minha esposa mostrou a foto. Foi aí que eles perceberam que tinha algo errado. A nossa preocupação é que outro paciente pode ter recebido o resultado que era dela”, pontuou Cleones.

A assessoria do Huse, hospital João Alves Filho disse que o maqueiro teria levado a paciente por engano, mas que o exame não chegou a ser realizado. Fato que a família nega. Segundo familiares, que estavam acompanhando e chegaram a tirar fotos, a paciente chegou sim a fazer o exame de tomografia por engano.