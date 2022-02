Pediatria do Huse realiza treinamento de Parada Cardiorrespiratória com os profissionais de saúde

Pensando na melhoria do serviço ofertado na unidade pediátrica do Huse, realizou em conjunto com o Núcleo de Educação Permanente (NEP), o treinamento de Parada Cardiorrespiratória com a equipe multidisciplinar das Unidades do Pronto Socorro (PS) e internamento pediátrico.

O treinamento foi realizado nas dependências do Huse e dividido em duas etapas. A primeira foi voltada para conceitos clínicos e a segunda etapa foi feita de maneira mais dinâmica através de simulação realística. O objetivo do treinamento foi apresentar as diretrizes da American Heart Association (AHA), e manter os profissionais atualizados e preparados para atender às urgências e emergências clínicas, podendo assim garantir a segurança do paciente e qualidade nas manobras que a equipe irá realizar, aumentando o índice da taxa de sobrevivência pós parada cardiorrespiratória.

A capacitação foi ministrada pelo Time do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do hospital, composto por uma equipe multidisciplinar. Segundo Isabela Cordeiro, gestora do pronto socorro pediátrico, a gestão vem sempre buscando qualificar mais ainda estes profissionais. “É importante fortalecer a qualidade deste serviço nas práticas resolutivas, racionalizadas e adequadas às necessidades de cada paciente”, afirma a gestora. Para Valquíria Alves, gerente do internamento pediátrico, o treinamento é feito com a expectativa de bons resultados. “Os bons resultados, serão a consequência de ter uma equipe preparada para exercer bem suas funções”, disse a gestora.

Para a médica Márcia Marli, que participou do treinamento, essa é uma excelente iniciativa. “A reciclagem de conhecimento é sempre bem vinda para atualizar a equipe das novidades nos protocolos, isso nos deixa cada vez mais preparados para qualquer intercorrência”, disse a médica.

Fonte e foto SES