Prefeitura de Laranjeiras injeta R$ 10 milhões na economia com pagamento de salários e débito da gestão anterior

Em uma semana, os servidores municipais de Laranjeiras irão receber dois salários na conta. Isso porque o prefeito José de Araújo (Juca) liberou amanhã, 24, o pagamento da folha de fevereiro mais metade do décimo terceiro salário para os aniversariantes do mês. Além disso, a Prefeitura de vai antecipar o pagamento dos salários referentes a dezembro de 2020, deixados pela gestão anterior.

O acordo feito com a categoria em 2021, previa a quitação desse débito em abril deste ano, mas com compromisso e organização, a gestão municipal vai antecipar esse pagamento para a quinta-feira, 3 de março.

Já nesta quinta-feira, 24, a Prefeitura vai efetuar o pagamento dos salários deste mês a todos os servidores efetivos e comissionados, assim como creditar na conta dos trabalhadores, 50% do 13º de 2022 para todos os aniversariantes de fevereiro.

“Isso significa uma injeção de cerca de R$ 10 milhões na economia local esta semana e na próxima. Mais uma promessa da nossa gestão está sendo cumprida e o que é melhor, antes do prazo que ficou acordado com os servidores municipais. Isso é possível, graças ao compromisso e a organização que temos com as finanças do município”, afirmou Juca.

O prefeito acrescentou ainda que “desde 2021, estamos reconstruindo Laranjeiras, seja com recursos próprios ou através de emendas, recursos estaduais e federais. A nossa equipe é preparada e está sempre buscando trazer o melhor para a nossa população. A prova disso é que Laranjeiras está diferente, mas temos ainda mais a fazer”, frisou.

