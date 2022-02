Prefeitura de Simão Dias antecipa salário de fevereiro e paga servidores nesta quarta, 23

Com a finalidade de valorizar os servidores públicos municipais, a Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Orçamento, pagou antecipadamente o salário do mês de fevereiro, nesta quarta-feira, 23.

Sem poder realizar as festas tradicionais do Carnaval devido à pandemia, a administração efetivou o pagamento de todos os servidores efetivos, contratados e comissionados como forma de aquecer a economia e manter o compromisso com os colaboradores da gestão.

“A nossa gestão vem cumprindo o compromisso com o funcionalismo público pagando sempre de forma antecipada e dentro do mês trabalhado. Pagar os servidores municipais antecipado é uma forma de valorizá-los e injetar mais no comércio local e aquecer a economia municipal”, destacou o prefeito Cristiano Viana.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias