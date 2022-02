Prefeitura municipal de  Salgado paga mais dois salários atrasados deixados pela gestão anterior

Em Salgado, a atual gestão está cumprindo o compromisso de pagar os salários atrasados do mês de dezembro de 2020 bem mais do que o esperado. Nesta terça-feira, 22 de fevereiro, a Prefeitura do município, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, depositou a quinta parcela fazendo dois depósitos em um único mês.

O pagamento da quarta parcela saiu no dia 10 de fevereiro e em um intervalo de 13 dias, a atual administração, com eficiência e planejamento, conseguiu fazer mais um depósito. Dessa maneira, a Prefeitura cumpre o compromisso firmado no início do ano passado e aquece a economia do município na véspera do Carnaval.

Que em razão da pandemia, não terá nenhum tipo de comemoração para evitar a proliferação do coronavírus. Pensando nisso, a Prefeitura de Salgado, estrategicamente, pagou mais uma parcela e garantiu o dinheiro circulando e a economia movimentada em um período que antes festivo não será o mesmo por causa da pandemia.

Ascom – Prefeitura de Salgado