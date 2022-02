Professores e agentes de endemias agradecem voto favorável do vereador Sávio

Na manhã desta quarta-feira, 23, após um longo debate na Câmara Municipal, os professores e os agentes de endemias alcançaram êxito com a derrubada do veto do Executivo nos artigos 11 e 13, que garantia o Piso Salarial das categorias na Lei Orçamentária Anual (LOA). Isso, porque a maioria dos parlamentares, inclusive, o vereador Sávio Neto de Vardo (PSC), deu seu voto favorável às classes.

“Não fizemos mais que a nossa obrigação. Ouvimos sim as partes, compreendemos o lado do Executivo, mas sabemos que é um direito do magistério e agentes de endemias. Sem dúvidas, justiça foi feita no dia de hoje”, ressaltou o vereador, que acolheu o agradecimento dos professores e agentes na frente da Câmara logo após a Sessão.

“Por várias vezes, estive aqui para acolher as reivindicações deles. Fico muito feliz em saber que a luta e a voz desses profissionais tão importantes para a nossa cidade foram escutadas. Aproveito para parabenizar pela mobilização de todos”, externou Sávio.

O vereador destacou ainda que o seu mandato está aberto para ouvir as entidades. “Reconheço e sei que os sindicatos, associações e demais entidades de classe têm lutas que precisam ser ouvidas e acolhidas por todos nós vereadores e vereadoras. Estou sempre à disposição para contribuir com a valorização e o trabalho de todos vocês”, disse.

Por Marcos Simões

Assessoria de imprensa do vereador