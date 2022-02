Programa seleciona estudantes para intercâmbio nos EUA

da UNG com o Instituto Forsyth é voltada para alunos de Odontologia de todo o Brasil

A Universidade UNG, em parceria com o Forsyth Institute (Cambridge, EUA), está com inscrições abertas para o Student Scholars Urdergraduate Summer Program, programa de estágio voltado para estudantes de Odontologia de todo o Brasil. O programa irá selecionar alunos que participarão de um intercâmbio no Instituto de Pesquisas.

Os inscritos passarão por um processo de avaliação de currículo e entrevista. Caso seja selecionado, o estudante terá a oportunidade de realizar estágio em Pesquisa Odontológica, por um período de 3 semanas, em Cambridge, EUA. O processo seletivo será feito pelas professoras que coordenam o programa na UNG, Dra. Magda Feres e Dra. Nidia Castro.

Durante o intercâmbio, que acontece entre os dias 11 e 29 de julho, os alunos irão participar de projetos de pesquisa com orientadores de renome da Forsyth. Além de acompanhar palestras em diversas áreas, realizar visitas a faculdades de Odontologia (Harvard, Tufts, Boston University) e empresas de biotecnologia da região de Boston, e desenvolver atividades sociais.

A coordenadora do Programa de Pós-graduação em Odontologia da UNG, Magda Feres, explica que o Instituto Forsyth é referência em pesquisa de saúde bucal e o principal centro de pesquisa em saúde oral associado à Universidade de Harvard. Segundo a dentista, a iniciativa é uma oportunidade para que os participantes desenvolvam projetos de pesquisa em um ambiente científico produtivo e enriquecedor.

“A parceria da UNG com o Forsyth para pesquisa na pós-graduação já existe há muitos anos. Agora, estamos incluindo esse braço do ensino. É uma oportunidade única para que o aluno de graduação em Odontologia já entre em contato com instituições de ensino e pesquisa renomadas no exterior, como o Forsyth e Harvard”, ressalta Magda.

Interessados têm até o dia 15 de abril para fazer a inscrição por meio do site do Forsyth. Para outras informações, entre em contato por meio do e-mail [email protected] ou WhatsApp (11) 2464 1726.

Por assessoria do Grupo Ser Educacional