Samu 192 Sergipe inicia cursos de atendimento pré-hospitalar para atuação integrada com o Corpo de Bombeiros

O Serviço Móvel de Urgências de Sergipe – Samu 192 Sergipe, deu início aos cursos de Atendimento Pré-hospitalar para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE). A formação conduzida pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP), faz parte do processo de integração entre os dois órgãos que passarão a atuar conjuntamente em operações do Suporte Intermediário de Vida (SIV).

“Serão oito módulos presenciais e teremos também no formato on-line para que possamos atingir o maior número de participantes, os cursos acontecerão às quartas-feiras e temos a previsão de vinte militares por turma”, explica o gerente do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Samu, Kelson Santos Rosário.

De acordo com Lino Eduardo Farah, enfermeiro do NEP/Samu 192 Sergipe, os cursos são essenciais para qualificar a integração entre os profissionais que atuarão no SIV. “Esse tipo de parceria em vários estados já acontece, aqui em Sergipe estamos no início desse trabalho conjunto. Quando há uma catástrofe, geralmente, tem vítimas, então, o Corpo de Bombeiros entra primeiro para fazer o resgate e depois entra a atuação do Samu no atendimento a essa vítima. É interessante para a sociedade sergipana que esses serviços estejam interligados para que se consiga um ágil fluxo de comunicação, padronização e otimização do atendimento”, compartilha.

A diretora de operações do CBMSE, Maria Souza, deu boas vindas aos militares e, no momento de abertura das atividades, parabenizou a iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde, através do Samu 192 Sergipe, em unificar os serviços. “O termo de cooperação entre o Corpo de Bombeiros e Samu 192 Sergipe, gera uma parceria muito relevante. Este é um passo que estamos dando para possibilitar um atendimento melhor, a capacitação oportuniza conhecimento continuado entre as duas instituições, ou seja, essa iniciativa é basilar para que os serviços ofertados sejam aprimorados e, consequentemente, quando chegar na linha de frente para prestar o serviço aos sergipanos, teremos um trabalho ainda mais qualificado e eficiente”, reitera a diretora.

O termo de cooperação com o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, prevê que o SAMU 192 Sergipe vai tripular as ambulâncias do corpo de bombeiros de maneira conjunta. O suporte Intermediário de Vida será tripulado por um condutor bombeiro/socorrista, um enfermeiro e um técnico de enfermagem. O objetivo principal é ter maior alcance da população e garantir celeridade no atendimento, sobretudo, de acidentes traumáticos nas BR e na capital.

Fonte SES

Foto: Flávia Pacheco