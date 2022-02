Secretaria da Fazenda do município de Aracaju recebe nova denúncia de tentativa de golpe

A Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz) recebeu mais duas denúncias de que golpistas estão utilizando um perfil falso da Prefeitura de Aracaju, no aplicativo de mensagens WhatsApp, para fazer contato com aracajuanos e simular uma premiação relacionada à Nota Fiscal Eletrônica. Somente nos primeiros meses de 2022, esta é a terceira vez que o órgão é informado sobre este tipo de tentativa de golpe, em que a administração pública é usada para atrair potenciais vítimas.

Segundo uma das denunciantes, Rosângela Leão, moradora do município de Estância, a abordagem começou através de mensagem, nas quais os golpistas informaram que, supostamente, ela teria contemplada em um programa de prêmios associado a Nota Fiscal Eletrônica.

“Eles enviaram o meu nome completo e o número do meu CPF, e informaram que eu ganharia uma geladeira e uma quantia em dinheiro. No começo ainda achei que poderia ser verdade, porque utilizo bastante meu CPF e eles dissertam que era por isso, mas quando pediram meu endereço, comecei a duvidar”, relatou.

Desconfiada, Rosângela respondeu aos golpistas que preferia buscar os supostos prêmios pessoalmente e, a partir daí, eles mudaram a forma de abordagem. “Pelo próprio WhatsApp eles me ligaram, me passaram um código e ficaram tentando me convencer de que a promoção era verdadeira. Como questionei muito, encerraram a ligação, e quando eu tentei retornar não me atenderam mais”, conta.

Imediatamente, complementa Rosângela, ela entrou em contato com a Central de Atendimento da Prefeitura de Aracaju e informou o ocorrido, sendo orientada a não fazer mais contato com o perfil citado, pois se tratava de uma tentativa de golpe.

O número do telefone utilizado pelos golpistas no aplicativo de mensagens – o mesmo apontado em todas as denúncias – tem DDD de Sergipe e uma imagem do brasão do município de Aracaju. “Na primeira denúncia, recebida em janeiro, explica o secretário da Fazenda, Jeferson Passos, a Semfaz protocolou ofício na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC) solicitando abertura de inquérito para o caso.

“Agora, tomaremos novamente as providências que nos cabe, e vamos contar com o trabalho de investigação da polícia para apurar o fato e responsabilizar os envolvidos. Aproveitamos para alertar a população, mais uma vez, de que não existe esta prática na Prefeitura de Aracaju, e que não se deve informar nenhum dado pessoal a contatos feitos por telefone”, enfatiza o secretário da pasta, Jeferson Passos.

