SES registra 549 novos casos de Covid-19 e sete óbitos nesta terça

A Secretaria de Estado da Saúde, através do boletim epidemiológico, informa que nesta terça (22), foram registrados 549 casos novos de Covid-19 e sete óbitos. No total, 319.379 pessoas testaram positivo para a doença e 6.230 morreram.

Os sete óbitos confirmados foram: um homem, 96 anos, de Ribeirópolis, com neoplasia; um homem, 61 anos, de Aracaju, com hipertensão, diabetes, doença renal crônica, tabagismo e cardiopatia; um homem, de Capela, 83 anos, com hipertensão, diabetes, sequelas de acidente vascular cerebral e acamado; um homem, 74 anos, de Porto da Folha, sem comorbidade; uma mulher, 85 anos, de Poço Redondo, sem comorbidade; um homem, 84 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com diabetes, cardiopatia e ex-tabagista; uma mulher, 89 anos, de Nossa Senhora das Dores, com cardiopatia, diabetes e hipertensão

As últimas informações sobre UTIs e enfermarias nas unidades de saúde de Sergipe apontam que estão internados no momento 121 pacientes. São 56 na rede pública e 65 na rede privada.

Vacinação

Foram enviadas aos municípios 4.526.673 doses. Destas, 1.883.808 foram aplicadas como primeira dose; 1.606.831 como segunda dose; 40.125 como dose única e 622.700 como dose de reforço. A cobertura vacinal de primeira dose está em 82,97% e 71,03% estão com a imunização completa.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br.