2ª edição da marinete da vacinação contra covid em Santa Rosa

Em clima de carnaval, a Prefeitura de Santa Rosa de Lima, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta terça-feira, 22, a 2° edição da Marinete da vacinação contra a Covid-19.

Em busca da imunização máxima da população, a Secretaria de Saúde rodou os povoados e a sede do município. Cerca de 120 pessoas receberam suas doses e atualização da carteira de vacinação, inclusive, as crianças de 5 a 11 anos.

Ao som de músicas de frevo, confetes e personagens de desenhos infantis, a equipe chamou a atenção da população sobre a importância de prevenir-se contra a Covid-19.

“É Carnaval e sabemos que é nesse período que as pessoas querem aproveitar para curtir o feriado. Para garantir a saúde de todos, idealizamos a ação com o objetivo de prevenir uma nova onda do vírus. Aproveito para agradecer toda minha equipe que tem dado o seu máximo, em busca do combate ao coronavírus no município. Pedimos também as pessoas que não deixem de manter os cuidados sanitários, como o uso de máscara, distanciamento e higienização das mãos”, pontua a secretária de Saúde, Luana Menezes.

