Sérgio Reis afirma que irá propor ao bloco o nome de Jackson Barreto candidato ao Senado

O ex-deputado federal e presidente do MDB Sergipe, Sérgio Reis, usou as redes sociais para se pronunciar sobre a visita a Lagarto do ex-governador Jackson Barreto (MDB) nesta quarta-feira, 23. Ele confirmou que irá propor ao bloco a candidatura de Jackson para o Senado. Ele também garantiu a sugestão do nome Fábio Mitidieri (PSD) para Governo.

De acordo com Sérgio, que também já confirmou que seu irmão, o deputado federal Fábio Reis (MDB), irá concorrer à reeleição, o partido não irá desmerecer nenhum nome do grupo liderado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD), mas que mantém o apoio nos nomes de JB e Mitidieri.

Belivaldo Chagas ainda não anunciou o nome do pré-candidato à sua sucessão, mas Mitidieri vem se colocando com mais força, realizando visitas, recebendo apoios e entrando de vez no período de pré-campanha política para fortalecer ainda mais seu nome.