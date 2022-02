“Sindicatos deram aula de cidadania política”, diz Ângela Melo

“Essas vitórias resultam de muitos aspectos. A sensibilidade do conjunto dos vereadores e vereadoras, as articulações e diálogos aqui na Câmara e, sobretudo, a força de mobilização dos sindicatos, que não descansaram um único dia em defesa dos direitos das categorias que representam”.

Com essas palavras, a vereadora Professora Ângela Melo (PT) avaliou a derrubada dos vetos do prefeito Edvaldo Nogueira às emendas que garantem, na Lei Orçamentária Anual, a atualização do piso salarial do magistério de Aracaju e a implementação do piso salarial dos/as agentes comunitários/as de saúde e combate às endemias da cidade.

Aprovadas no final do ano passado, quando a Câmara Municipal discutiu e aprovou o Plano Plurianual 2022-2025 e a Lei Orçamentária Anual, as emendas haviam sido vetadas pelo Poder Executivo, o que gerou preocupação das categorias profissionais diretamente envolvidas.

Após algumas sessões de discussão e apreciação dos vetos no PPA e na LOA, desde a semana passada, as vereadoras e vereadores foram unânimes, no início da tarde desta quarta-feira, 23/02, no entendimento sobre a importância de autorizar, já no exercício financeiro deste ano, a atualização do piso do magistério e a implementação do piso dos agentes de saúde.

Na última quinta-feira, 17/02, os/as parlamentares de Aracaju já haviam aprovado, também por consenso, a derrubada dos vetos no PPA.

Emendas

De autoria de Professora Ângela Melo, a emenda de atualização do piso do magistério foi fruto de diálogo com o Sindipema (Sindicato dos Profissionais do Ensino do Município de Aracaju) e aponta para a valorização das professoras e professores da rede municipal, que estão há seis anos enfrentando uma política de destruição da carreira pela gestão de Edvaldo Nogueira.

Já a emenda de implementação do piso dos agentes comunitários, apresentada pelo vereador Isac (PDT) e apoiada em todos os momentos por Ângela, representa a valorização desses trabalhadores e trabalhadoras que têm contribuído de forma decisiva para a garantia da saúde e da vida de nossa população, especialmente no período de pandemia.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Vereadora Professora Ângela Melo (PT/Aracaju)