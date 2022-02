Títulos de Dominguinhos inspiram nova música de Lucas Campelo

Sanfoneiro sergipano lança o arrasta-pé “E vamos nós” em feat. com o violinista Dudu Monte Santo

Unindo títulos de célebres músicas de Dominguinhos, o sanfoneiro sergipano Lucas Campelo criou seu mais novo single, o arrasta-pé “E vamos nós”. A música é um feat. com o violinista Dudu Monte Santo, em homenagem aos 81 anos de nascimento do sanfoneiro, cantor e compositor brasileiro. A partir desta sexta-feira, 25 de fevereiro, a música estará em todas as plataformas digitais de Lucas Campelo.

O público pode salvar previamente a música “E vamos nós” ou escutá-la, após o dia 25, através do link: tratore.ffm.to/evamosnos.

Em clima de festa, a letra traz uma história inédita composta por Lucas Campelo com base nos títulos das músicas de Dominguinhos. “A música é um arrasta-pé, que relembra momentos festivos, como a quadrilha e as rodas. É uma reverência ao mestre, uma homenagem através das suas próprias músicas”, disse o sanfoneiro sergipano.

O título do single, “E vamos nós”, reproduz a expressão dita por Dominguinhos em seus shows, como um chamado para o público, relata ainda Lucas Campelo. “A música de Dominguinhos transcende a história da música brasileira e provoca um emaranhado de sensações e emoções em nós, principalmente nordestinos”.

Curiosidades

A música nasceu como poema de orelha do primeiro livro de Lucas Campelo, chamado “Dominguinhos e vamos nós”, lançado em março de 2021, através de recursos da Lei Aldir Blanc. A letra inicial pode ser lida na dobradura da capa, utilizada para marcar páginas.

Na obra, Lucas conta vivências e particularidades de Dominguinhos relatadas em mais de 25 entrevistas com musicistas, amigos e amigas do músico, incluindo sua maior parceira de composição, Anastácia. O livro ainda está disponível para venda através do contato (79) 99152-1499.

Além disso, há sete anos, Lucas Campelo realiza o espetáculo anual “Dominguinhos, Através”, com participações de músicos locais e nacionais. O projeto acontece sempre no segundo mês do ano, em celebração ao nascimento de Seu Domingos de Morais, em 12 de fevereiro. Assista no YouTube Lucas Campelo.

Tudo nasceu de uma só raiz: a pesquisa de mestrado que o sanfoneiro sergipano realizou entre 2012 e 2014 sobre o processo de aprendizagem musical de Dominguinhos. Desde lá, pelas mãos de Lucas Campelo, a pesquisa já virou espetáculo anual, livro e seu mais novo single.

Ficha técnica “E vamos nós”:

Autoria: Lucas Campelo

Guitarra e baixo elétrico: Kelvin Farias

Coro: Kelvin Farias e Taise Brasil

Percussão: Ton Toy

Violino: Dudu Monte Santo

Sanfona e voz: Lucas Campelo

Letra:

“E vamos nós”

Lucas Campelo

Através da sanfona sentida

Eu só quero um xodó que seja plantio de amor.

Que chegue no Arrebol

com as cores do sol e as constelações no chapéu

Mesmo chegando de mansinho, só beirando as noites sergipanas,

O destino traquino certo desse encantamento é sem saída, um verdadeiro salve se quem puder!

É seu Domingos, o senhor

abriu as portas de nossos corações

para o amor e a generosidade,

saciando nossa sede de viver…

É Dominguinhos

Eu me lembro das fogueiras

e de nossa tradição

Na festa do sertão

Volto pro meu aconchego

Nesse pé de poeira

Isso aqui tá bom demais

Por Alanna Molina