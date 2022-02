Trânsito nas avenidas Jornalista Santos Santana e Sílvio Teixeira em Aracaju fica interditado nesta quarta-feira

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que as linhas de ônibus do transporte público que circulam pela avenida Jornalista Santos Santana, no bairro Jardins, terão uma alteração de itinerário na manhã desta quarta-feira, dia 23.

A mudança é decorrente do bloqueio do cruzamento desta via com a avenida Beira Mar, impossibilitando a conversão à direita, causado pelo início da obra de recapeamento asfáltico da via, executado pela Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Empresa Municipal de Obras Urbanização (Emurb).

O tráfego de veículos que seguem na avenida Beira Mar, sentido praias, será desviado para a rua Juarez Carvalho (antes da avenida jornalista Santos Santana) e para a avenida Tancredo Neves (após o cruzamento). Por isso, as 004 – Santa Maria/Mercado e 409 – Riomar/DIA farão outro itinerário após a avenida Beira Mar.

A 004 seguirá pelas avenidas Beira Mar, Francisco Porto, Antônio Fagundes Santana, Rua Dep. Euclides Paes Mendonça, Av. Prof. Acrísio Cruz, Av. Pedro Valadares, Av. Dep. Silvio Teixeira. Já a linha 409 seguirá pelas avenidas Delmiro Gouveia, Beira Mar, Francisco Porto, Antônio Fagundes Santana, Rua Dep. Euclides Paes Mendonça, Av. Prof. Acrísio Cruz, Av. Pedro Valadares, Av. Min. Geraldo Barreto Sobral.

O superintendente da SMTT Renato Telles explica que o bloqueio no cruzamento dessas vias ocorrerá para que as máquinas possam realizar a fresagem do asfalto antigo até o retorno que há nessa avenida.

“Essa intervenção é necessária para garantir a segurança das pessoas que transitam na região e dos trabalhadores da obra. Logo em seguida, o cruzamento será liberado e o tráfego de veículos ficará em meia pista. Nesse momento iremos liberar a passagem dos veículos de passeio e dos ônibus do transporte público”, afirma.

Os agentes de trânsito da SMTT estarão no local para orientar os condutores e organizar o fluxo de veículos e pessoas. Uma sinalização temporária será instalada para facilitar a comunicação com os condutores. Os moradores da região terão o acesso liberado pelos agentes.

