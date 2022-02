Vereadores de Riachuelo solicitam ao DER melhorias na SE-245

A locomoção dos riachuelenses nas vias públicas do Município tem sido motivo de preocupação por parte dos vereadores de Riachuelo. Diante disso, o vereador Marcondes Hipólito (PDT) solicitou, na sessão da última terça-feira, 22, através do requerimento nº 63/2022, que seja enviado ao diretor do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), Anderson das Neves, um pedido para a instalação de redutores de velocidade e placas de identificação na Rodovia SE-245. O trecho requerido compreende o povoado Penha e o assentamento Mário Lago.

O autor do requerimento destacou que já há uma audiência marcada com a equipe do DER. “Convocarei os senhores vereadores para que, juntos, possamos ir a essa reunião. Na pauta, levaremos não só esse pedido como outros que necessitam da atenção do departamento”, disse o vereador Marcondes.

Ainda na pauta de votação, os vereadores aprovaram duas indicações do vereador Marcel Cajueiro (MDB), uma onde é solicitado à Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), a doação de caixas d’água para as famílias do povoado Massapê. A outra indicação, dessa vez, voltada para o povoado Bela Vista, solicita à Secretaria de Transportes, que seja disponibilizado um ônibus para transportar os moradores locais para a sede do Município, ao menos duas vezes por semana.

“No povoado Massapê, os moradores não têm onde armazenar a água que é levada pelo carro-pipa. Com a implantação da caixa d’água o armazenamento será feito de forma correta, isso é questão de saúde pública. No que diz respeito ao povoado Bela Vista, ouvi relatos dos moradores que não está havendo carro que faça o transporte do pessoal em dia nenhum, o pessoal precisa vir para a sede para fazer suas compras, ou para ir à capital e necessitam se locomover”, pediu Marcel.

Em sua indicação, aprovada em sessão, o vereador Isley Oliveira (PL) solicitou ao Poder Executivo, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Agrário, que seja viabilizado estudos para a criação de um curral comunitário no Município. “A indicação em questão engloba a classe dos carroceiros do nosso Município. Percebemos a necessidade da construção desse curral comunitário como um espaço adequado para aquelas pessoas que ganham o pão trabalhando honestamente com seu cavalo e sua carroça para que, merecidamente, ao final do dia, tenham um local onde possam guardar seus animais”, concluiu.

Texto e foto: Ascom CMR