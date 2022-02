Vice prefeito de Lagarto vai orientar Gustinho a disputar o senado em dobradinha com  Mitidieri

O Vice prefeito de Lagarto Fábio Frank e aliado do deputado Gustinho Ribeiro informou durante entrevista ao radialista Lucas Brasil na Eldorado FM de Lagarto que vai orientar o vice líder do governo federal a disputar uma pré-candidatura ao senado da República. “Estou andado pelos quatro cantos do município e do estado, Gustinho é nome de senado e as pessoas querem e eu irei orienta-lo”, colocou, Fabio Frank.

O Vice prefeito ainda disse que pode acontecer de Gustinho sair em uma dobradinha pela base governista com Fabio Mitidieri. “Pode acontecer sim e daria muito certo, Gustinho pro senado e Mitidieri para governo, teria o apoio maciço do agrupamento”, explicou, Fabio Frank.

Recentemente Gustinho foi visitado por Fábio Mitidieri em sua residência, antes, já tinha sido visitado pelo governador de Sergipe Belivaldo Chagas, onde na ocasião convidou o vice líder do governo federal para fazer parte do PSD.

Por Lucas Brasil