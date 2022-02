Zezinho Sobral retorna a São Cristóvão e avança diálogo com a Colônia de Pescadores, Sebrae e Seagri

Este é mais um resultado das intermediações do deputado estadual para fortalecer a pesca e a comunidade que depende da atividade

Ações de fortalecimento da pesca e atividades voltadas para a agricultura em Sergipe são prioridades no mandato do deputado estadual Zezinho Sobral (Pode). Esta semana, ele retornou à Colônia de Pescadores e Aquicultores Z-2 de São Cristóvão para apresentar os avanços das intermediações com o poder público frente às demandas solicitadas pela comunidade. Ao lado do deputado, participaram da reunião o secretário de Estado da Agricultura, Zeca da Silva, José Ramalho, analista técnico do Sebrae, Luiz Machado, analista técnico da unidade de atendimento coletivo do Sebrae, e Edilson Barros, coordenador do escritório do Sebrae de Itabaiana.

“Assumimos o compromisso e avançamos o diálogo em busca de resultados para a Colônia de Pescadores. Estive aqui no dia 10 de fevereiro, me comprometi a levar os temas à Secretaria da Agricultura e ao Sebrae. No dia 15, fiz uma visita a esses órgãos na companhia dos membros do grupo e conversei com profissionais do Sebrae. Agora, demos mais um passo no diálogo e trouxemos toda equipe técnica para ampliar o diálogo com os membros da Colônia para melhorar a vida dos profissionais que dependem da pesca”, pontuou Zezinho Sobral.

De acordo com o parlamentar, “o objetivo é realizar um estudo, identificar as potencialidades, as necessidades e propor soluções de melhoria estrutural e para os serviços da Colônia, que faz um trabalho fundamental junto aos trabalhadores da pesca. A Colônia de Pescadores de São Cristóvão possui 99 anos, tem mais de 1300 pescadores cadastrados, documentação em ordem e ampara um número significativo de famílias, prestando serviços sociais e atuando no beneficiamento e comercialização do pescado”.

Durante a reunião, os técnicos do Sebrae e o secretário Zeca da Silva ouviram atentos as necessidades de melhorias e projetos apresentados pelos membros da Colônia para viabilizar avanços nos trabalhos e proporcionar benefícios e fortalecimento de toda a cadeia produtiva do pescado de São Cristóvão.

Zezinho Sobral acredita que a assistência técnica qualificada é um grande passo para aprimorar todas as atividades.

“O diálogo seguirá firme no sentido de encontrar um projeto validado pelo Sebrae que identifique a possibilidade de trazer investimentos para a instalação de equipamentos coletivos, uma possível fábrica de gelo ou uma câmara fria, energia solar, ações que possam criar um ambiente de melhor comercialização do pescado para aprimorar a regularidade no fornecimento e dar ao pescador a condição de participar de forma justa no mercado de venda do pescado. Nossa ideia é prestar o serviço, atender às demandas e cada vez mais servir de elo de ligação entre os sergipanos e órgãos públicos”, reforçou o deputado Zezinho Sobral.

Fonte e foto assessoria