Aracaju iniciará vacinação nas escolas a alunos de 5 a 17 anos

Com o início do ano letivo das escolas municipais adiado para o dia 7 de março, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), reformulou a vacinação contra a covid-19 com nas unidades de ensino. Agora, a partir da retomada das aulas, crianças e adolescentes, com idade entre 5 a 17 anos, poderão receber o imunizante nos estabelecimentos de educação da capital.

O calendário, estabelecido entre as Secretarias da Saúde e da Educação (Semed), através do Programa Saúde na Escola (PSE), será iniciado no dia 7 e seguirá durante todo o mês de março e contempla as escolas municipais de ensino infantil (Emeis) e fundamental (Emefs).

De acordo com a coordenadora do Programa Saúde na Escola da SMS, Aline Guimarães, a vacinação nas escolas será realizada, inicialmente, até o dia 30 de março, de segunda a sexta-feira, dentro do horário escolar.

“Todos os alunos na faixa etária de 5 a 11 anos, e adolescentes de 12 a 17 anos, matriculados na rede de ensino, receberão um termo de autorização, o qual deverá ser devidamente preenchido pelos pais ou responsáveis, permitindo que sejam vacinados na escola”, explica Aline Guimarães.

Autorização

Nas datas de cada escola, os alunos que serão vacinados deverão estar com o termo de autorização assinado pelos pais ou responsáveis, e com a caderneta de vacinação da criança. “Assim como especificado no documento, os pais ou responsáveis poderão escolher o imunizante a ser aplicado assinalado no termo. É importante ressaltar que as crianças com 5 anos e as imunocomprometidas deverão ser vacinadas somente com a Pfizer. Já as que têm 6 anos ou mais podem receber tanto a CoronaVac, quanto a Pfizer”, enfatiza a coordenadora do PSE.

Calendário

A vacinação nas escolas funcionará das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, nas seguintes datas:

07/03

– Escola Polo: Emef Papa João Paulo II – Além dos alunos dessa escola polo, também serão vacinados os alunos das escolas: Emef Diomedes Santos Silva e Emei Prof. João Batista “Douglas” de Souza.

– Escola Polo: Emef Professor Laonte Gama da Silva – Além dos alunos dessa escola polo, também serão vacinados os alunos da Emei Irene Romão de Brito.

08/03

– Escola Polo: Emef José Souza de Jesus – Além dos alunos dessa escola polo, também serão vacinados os alunos da Emei Dr. José Calumby Filho.

09/03

– Escola Polo: Emef Arthur Bispo do Rosário – Além dos alunos dessa escola polo, também serão vacinados os alunos da Emei Prof. Áurea Melo/Zamor.

– Escola Polo: Emef José Conrado de Araújo – Além dos alunos dessa escola polo, também serão vacinados os alunos da Emei Júlio Prado Vasconcelos.

10/03

– Escola Polo: Emef Juscelino Kubitscheck – Além dos alunos dessa escola polo, também serão vacinados os alunos das escolas: Emef Prof. Núbia Marques e Emei Benjamin Alves de Carvalho.

– Escola Polo: Emef Anísio Teixeira – Além dos alunos dessa escola polo, também serão vacinados os alunos das escolas: Emei Prof. Nunes Mendonça e Emei Jovino Pinto.

11/03

– Escola Polo: Emef Prof. Florentino Menezes – Além dos alunos dessa escola polo, também serão vacinados os alunos das escolas: Emef Prof. Maria Carlota de Melo e Emef Tenisson Ribeiro.

– Escola Polo: Emef Elias Montalvão – Além dos alunos dessa escola polo, também serão vacinados os alunos da Emef José Carlos Teixeira.

