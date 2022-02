ASCC empossa nova gestão e promove lançamento de livro

Na sexta-feira (18), a Academia Sergipana de Ciências Contábeis (ASCC) empossou a nova diretoria para o biênio 2022/2023. A presidente Erenita Sousa segue para o seu terceiro mandato consecutivo.

A composição da diretoria é formada pelo vice-presidente João Teles de Menezes; 1° tesoureiro José Valter de Sá de Santos; 2° tesoureiro Edson Souza de Jesus; 1° secretário Alvani Bomfim de Sousa Júnior; 2° secretário Sildeno Dantas dos Santos e Diretora Bibliotecária, Maria Mazzarello Andrade de Mendonça.

Lançamento

A obra “Contabilidade em Discussão”, organizada por Erenita Sousa e Alvani Bonfim, foi lançada em uma noite de autógrafos.

A publicação é a primeira feita diretamente pela Academia. Tem o cunho científico e é composto por nove artigos, escritos por acadêmicos e seus discentes.

“Nos últimos anos estamos vivendo desafios, antes não previstos, que nos tiram da zona de conforto e nos movimentam à brusca mudança, principalmente por conta da tecnologia que nos enquadra em um novo contexto social e profissional nos direcionando a uma visão mais ampla e sistêmica. Dessa forma, a Academia Sergipana de Ciências Contábeis (ASCC) reuniu artigos de pesquisadores, acadêmicos e estudantes do curso de Ciências Contábeis, para contemplar o primeiro livro na forma de coletânea com abordagem contemporânea”, explica a presidente Erenita Sousa.

De acordo com a presidente, a primeira edição, incentivada pela Câmara de Pesquisas Contábeis, atende o objetivo da ASCC, que é estimular o aperfeiçoamento técnico contábil, a pesquisa científica da contabilidade em Sergipe e no Brasil. O livro conta com nove artigos, os quais dialogam sobre temas atuais da área contábil, com perspectivas tanto de nível local e regional, como nacional.

No livro, o leitor encontrará os artigos como “Adequação das normas brasileiras de contabilidade à luz das normas internacionais: um estudo sobre o pronunciamento técnico CPC 04”, de autoria dos acadêmicos Alvani Bomfim de Sousa Júnior e Mario Lúcio do Espírito Santo; “Ativo intangível e sua contribuição no valor de mercado das empresas: estudo na companhia de bebidas das américas (Ambev) no período de 2001 a 2014”, de autoria dos discentes Cybelle Carla da Silva, Marcos Diego dos Santos e da acadêmica Sirley MacLaine da Graça; “Principais e relevantes aspectos técnicos da perícia contábil perante o novo CPC”, de autoria dos acadêmicos Alvani Bomfim de Sousa Júnior, Mario Lúcio Do Espirito Santo e do discente Dênio Menezes De Araújo; “Liderança e espiritualidade corporativa”, de autoria da acadêmica Erenita da Silva Sousa Mendonça; “O controle social como instrumento de defesa da democracia”, de autoria da acadêmica Patrícia Verônica N.C. S. de Souza E do discente Lucas Gonçalves Da Silva; “O papel do controller: que conhecimentos são necessários para o gerenciamento numa controladoria?”, de autoria da acadêmica Erenita da Silva Sousa Mendonça; “Dificuldades para a utilização da contabilidade gerencial nas micro e pequenas empresas: a percepção de contabilistas da cidade de Aracaju”, de autoria do discente Augusto Cézar Silva e da acadêmica Lana Glícia Veiga Feitosa Oliveira; “A contabilidade gerencial como ferramenta de gestão nas empresas”, de autoria da discente Mônica Nery Pereira Santos e do acadêmico Alvani Bomfim De Sousa Júnior; “A importância das demonstrações contábeis no cálculo de insolvência: estudo na empresa municipal de serviços urbanos (Emsurb) no período de 2012 a 2016”, de autoria dos discentes Marcos Diego dos Santos, Cybelle Carla da Silva e a acadêmica Sirley MacLaine Da Graça.

“Nasce então mais um fruto de estudo de pesquisadores que contribuem efetivamente para o desempenho da pesquisa contábil, e podemos dizer que a contabilidade sergipana entra em uma nova página da sua história. Por fim, agradecemos e parabenizamos a todos que contribuíram para o êxito desta publicação. Em especial ao acadêmico e prof. Alvani Junior e a profa. Nadielli Galvão que foram parceiros absolutos nesse projeto”, pontua Erenita.

Para adquirir um exemplar, basta contribuir com R$ 50.O valor irá custear a impressão da obra. Os interessados podem entrar em contato com a ASCC por meio do @ascc_cienciascontabeis, no Instagram, e pelo telefone (79) 98843-3711.

