Assaí Atacadista inaugura nova unidade em Socorro

Nesta quinta-feira, 24, a população socorrense presenciou mais um passo no desenvolvimento do setor comercial de Nossa Senhora do Socorro: a inauguração da loja do Assaí Atacadista, no Distrito Industrial. A instalação do novo comércio no município criou mais de 500 vagas de emprego, entre diretos e indiretos, e trará incentivo econômico ao município.

Com 48 anos no mercado de autosserviço, a rede possui 214 lojas espalhadas pelo Brasil, sendo a de Nossa Senhora do Socorro a 4° do estado de Sergipe. A chegada do Assaí em Socorro foi intermediada pela Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio (Semic), com o objetivo de trazer mais oportunidades para os socorrenses, principalmente a geração de empregos para a população.

O prefeito Padre Inaldo expressou alegria e emoção ao falar sobre a inauguração. “Esse é mais um grande passo no nosso município. Sinto uma felicidade imensa por nossa cidade ter sido escolhida pela rede Assaí Atacadista. Agradeço à direção pela parceria. A chegada dessa grande empresa traz desenvolvimento, emprego e movimentação econômica para Socorro”, declarou o prefeito.

RECONHECIMENTO

O diretor regional da Bahia e de Sergipe do Assaí, Fábio Santos, agradeceu à gestão municipal pelo compromisso e dedicação investidos no processo de implantação da loja no município. “Quando estávamos pensando em expandir a rede, Nossa Senhora do Socorro se destacou, e com isso, possibilitou a geração de mais de 500 empregos diretos e indiretos. A Prefeitura foi extremamente importante e essencial para a implantação dessa loja”, disse.

Luis Carlos, secretário de Indústria e Comércio, explicou que a implantação da loja no município passou por um processo que durou cerca de um ano. “Fizemos diversas reuniões com o grupo Assaí e eles foram muito compreensivos ao atender o pedido do prefeito Padre Inaldo para que 90% dos trabalhadores da loja fossem socorrenses. Essa é uma grande oportunidade por se tratar de um momento em que poderemos aumentar a circulação econômica e dar dignidade a tantos socorrenses, além de trazer uma loja de qualidade e com uma grande estrutura para nossa cidade”, explicou.

Claudemir dos Carmo, diretor das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Assaí, destacou que o Assaí trabalha constantemente para oferecer a melhor estrutura com o que há de mais moderno em cada inauguração, tanto para os clientes quanto para os novos contratados.

A operadora de caixa, Lilian Souza, estava desempregada há um ano quando conseguiu o emprego na loja. “Trabalhar aqui já está sendo muito gratificante, agradeço a Deus, à Prefeitura e ao Assaí pela oportunidade”, disse.

UNIDADE SOCORRO

O Assaí de Socorro pertencente a geração mais moderna do Assaí, com espaço climatizado, iluminação aperfeiçoada e pé direito alto, além de um amplo espaço com mais de 16 mil metros quadrados de área construída, sendo mais de 5 mil metros quadrados somente de área de loja. A unidade também oferece um amplo estacionamento com mais de 300 vagas para carros e motos e 29 caixas de pagamento.

Fonte e foto Assessoria