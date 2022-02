Banese premiará alunos da rede pública com melhores resultados

Os 10 estudantes com as melhores pontuações ganharão uma poupança no valor de R$ 2 mil cada. Premiação será entregue no dia 7 de março

O Banese premiará os 10 alunos da rede pública estadual que obtiverem as melhores pontuações no Sisu/Enem 2021, com poupanças no valor de R$ 2 mil cada. A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) fará o levantamento da pontuação dos alunos da rede. A entrega da premiação está marcada para o dia 7 de março, às 9h30, no Teatro Atheneu, durante o evento de abertura do ano letivo 2022 da rede.

No ano passado, através do Instituto Banese, o banco apoiou a realização da “Revisão Final Enem 2021”, que aconteceu no mês de novembro, no Centro de Convenções de Sergipe, e será graças a esse apoio que a premiação dos melhores pontuados no Enem acontecerá. O aulão contou com a presença de 4.400 alunos da capital e interior do Estado, durou cerca de oito horas e foi transmitido, ao vivo, pela TV Estude Em Casa (canal 4.2) e pelo canal do YouTube Educação Sergipe. Os estudantes receberam alimentação e transporte.

O presidente do Banese, Helom Oliveira, destaca que faz parte da história do banco o apoio e estímulos às potencialidades coletivas e individuais, com o intuito de promover o desenvolvimento econômico, social e cultural do povo sergipano.

“É muito importante para o Banese apoiar ações voltadas para um bom resultado dos estudantes da escola pública no Enem, pois acreditamos que a educação é chave para o mundo melhor que tanto desejamos, e construímos diariamente”, ressalta o presidente.

