Bilhetagem eletrônica: saiba como solicitar e recarregar o cartão Mais Aracaju

O cartão Mais Aracaju, destinado ao pagamento da tarifa do transporte público na Grande Aracaju, pode ser solicitado em mais de 20 pontos de venda físicos ou com um dos 46 agentes comerciais espalhados pela capital sergipana.

Desde terça-feira (22), 46 ônibus do sistema de transporte coletivo estão circulando aceitando apenas a bilhetagem eletrônica, mais um passo dado pela Prefeitura de Aracaju, em parceria com o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp), para a modernização do serviço.

Essa iniciativa garantirá ainda mais agilidade ao serviço, já que não haverá a necessidade de pagamento em dinheiro e troco; mais praticidade, pois a recarga do cartão também pode ser feita de forma online, pelo site do AracajuCard ou app do RecargaPay; e a modernização dos pagamentos, acompanhando as tendências mundiais.

Para tanto, as mudanças serão implantadas de forma gradual para que os usuários que ainda não possuem o Mais Aracaju possam obter o cartão, o qual pode ser solicitado no Ceac da Rua do Turista; na Associação Comercial de Sergipe (Acese); na sede da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat); Shopping Prêmio, Parque Shopping; Terminal Atalaia; Terminal DIA; Terminal Campus (UFS); Terminal Leonel Brizola; Terminal do Mercado; Universidade Federal de Sergipe (UFS); Universidade Tiradentes (Unit); e na rede de vendas por ATM, instalados nos bairros Siqueira Campos, Centro, Coroa do Meio, Santos Dumont, Farolândia e Santa Maria; além dos ATMs localizados no bairro Taiçoca, em Nossa Senhora do Socorro, e na Barra dos Coqueiros.

Além desses pontos, o usuário também pode solicitar o cartão via WhatsApp, através do número (79) 3045-2550.

Como recarregar

Para fazer a recarga do cartão, o usuário tem seis opções, são elas:

1 – Venda via aplicativo RecargaPay

Vá em “Cartão de Transporte”

Escolha a opção Mais Aracaju, efetue seu cadastro e receba automaticamente um bônus de R$ 10

Agora já pode realizar a compra. Escolha o valor da recarga e efetue a compra com o cartão de crédito.

Depois, após 48 horas, é só validar seus créditos em um dos ônibus ou Terminais de Integração para ter o cartão recarregado. (vermelho o que sai)

Observação: No RecargaPay, as compras acumulam cashback.

2- Autoatendimento

Coloque o cartão Mais Aracaju;

Selecione o tipo de recarga;

Efetue o pagamento em dinheiro;

Destaque o comprovante;

Retire seu cartão, o qual já sai do ATM com os créditos validados.

3 – Rede de Vendas – estabelecimentos parceiros

Localize através do QR Code o posto de venda mais próximo de você;

Faça sua recarga na hora comprando em dinheiro ou cartão de crédito/débito;

Seu cartão já sai com créditos validados.

4- Venda Itinerante nos principais corredores

Localize através do QR Code onde está o agente comercial mais próximo de você;

Faça sua recarga na hora comprando em dinheiro;

Seu cartão já sai com créditos validados.

5 – Venda Atendimento Presencial

No Ceac da Rua do Turista (Centro), efetue sua recarga na hora comprando em dinheiro.

Seu cartão já sai com créditos validados.

6 – Venda Via Web

Acesse o site www.aracajucard.com.br, clique em Recarregue seu Mais Aracaju ou em Serviços e selecione o tipo de recarga que você deseja efetuar e siga o passo a passo.

No caso da compra via boleto bancário, aguarde 72 horas para confirmação do pagamento e efetue a validação em um dos ônibus ou Terminais de Integração.

Foto: Ascom/SMTT