Centro dos Idosos continua abandonado pela prefeitura de Estância

Centro de Idosos Maria do Carmo Vilaça, localizado na cidade de Estância, continua fechado, abandonado e sem a atenção da prefeitura do município.

Os moradores da Rua Elísio Matos, onde está situado esse centro, reclamam do fechamento e do abandono. (Veja vídeo).

O telhado desde do ano passado que está arreando e a Secretaria de Assistência Social, disse que iria restaurá-lo com uma emenda parlamentar federal, que já estava no banco, mas enquanto a burocracia do banco não resolvesse, a própria prefeitura iria consertar o Centro.

Redação Tribuna Cultural

Por Magno de Jesus