Corpo de Paulinha Abelha é velado em cerimônia aberta ao público no Ginásio Constâncio Vieira

O corpo da Cantora Paulinha Abelha está sendo velado desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (24), no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju.

Paulinha Abelha morreu nesta quarta aos 43 anos. A vocalista da banda Calcinha Preta estava internada há quase duas semanas uma unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospotal Primavera, para tratamento renal.

O corpo saiu do Hospital Primavera e seguiu para um velatório no Centro da capital, por volta das 23h, para familiares e amigos mais próximos.

O corpo da cantora Paulinha Abelha será velado, a partir das 7 horas desta quinta-feira (24), no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, em Aracaju. A vocalista da Banda Calcinha Preta morreu, nesta quarta-feira (23), no Hospital Primavera, 13 dias depois de ter se internado com graves problemas renais.

O sepultamento ocorrerá nesta sexta-feira (25), em Simão Dias, terra natal de Paulinha, com a presença apenas dos familiares. Das 9h às 14h da sexta o corpo será velado no Ginásio de Esportes José Maria, naquela cidade.

Vídeo cedido pelo radialista Alex Carvalho