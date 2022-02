Cruzeiro goleia o Sergipe por 5 a zero na Arena Batistão em Aracaju

O Cruzeiro venceu o Sergipe por 5 a 0, nesta quarta-feira (23), no estádio Batistão, em Aracaju. Os gols foram marcados por Edu, o “Imperador Azul”, que desde o ano passado mostra uma relação muito particular com as redes, João Paulo, Thiago e Vitor Roque (2), garoto que começa a mostrar seu cartão de visita.

No primeiro tempo, o Cruzeiro teve certas dificuldades, não conseguiu emplacar a jogada pela esquerda com Waguininho e Rafael Santos e ainda desperdiçou ao menos quatro chances que poderiam ter morrido no fundo das redes. Na segunda etapa, o time azulino encurralou o Sergipe para buscar a classificação. A porteira se abriu com o artilheiro Edu, logo aos seis minutos da etapa final. Por elevação, Giovanni fez um passe com açúcar e afeto, encontrando o camisa 99 para finalizar.

FICHA TÉCNICA

SERGIPE 0 X 5 CRUZEIRO

Primeira fase da Copa do Brasil

Local: Estádio Batistão, em Aracaju

Foto: Emanuel Rocha