Simão Dias decreta luto oficial  pela morte da cantora Paulinha Abelha

Através do decreto nº 2.915/2022 de 23 de fevereiro de 2022, o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, decretou luto oficial no município de Simão Dias em virtude do falecimento de Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, Paulinha Abelha, ocorrida na noite desta quarta-feira (23), no hospital Primavera em Aracaju.

Segue nota de pesar do prefeito Cristiano Viana:

É com imenso pesar que recebi a triste notícia da morte da conterrânea e cantora Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, Paulinha Abelha.

A artista simãodiense de 43 anos de idade estava internada em um hospital da Rede Particular, em Aracaju.

Nesse momento de dor quero solidarizar-me com os familiares, amigos e fãs da cantora. Paulinha deixa um legado para a música sergipana e brasileira, e certamente será eternizada nos nossos corações.

Descanse em paz, Paulinha.

Decretei luto oficial de três dias em virtude do falecimento da querida conterrânea.

