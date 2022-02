Eduardo Lima parabeniza as mulheres pelo dia da Conquista do Voto Feminino

No dia em que se comemora o dia da Conquista do Voto Feminino, 24 de fevereiro, o vereador Eduardo Lima (Republicanos), parabenizou as mulheres por esse direito político tão importante.

No Brasil essa conquista para o gênero feminino se deu em 1932, em 1934, esse direito ao voto passou a estar presente na Constituição Federal. Nos dias atuais é de suma importância que o poder público continue garantindo esse direito às mulheres das futuras gerações, abrindo cada dia mais e mais espaços no âmbito político, garantindo sua atuação para construção de uma sociedade mais justa e igualitária, incentivando as mulheres jovens a conquistar e exercer sua cidadania.

“É de suma importância que as mulheres tenham voz e que sua voz contribua com o futuro da nossa nação” destacou Eduardo Lima.

Fonte e foto assessoria