Falta água: vereadores de Umbaúba cobram explicações à DESO

Os vereadores de Umbaúba se reuniram na última terça-feira, 22, para a realização da 52ª Sessão Ordinária de 2022. Os parlamentares usaram a tribuna para tecer reclamações à Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO). Há vários dias, a população umbaubense vem enfrentando a constante falta de água em suas torneiras e, além disso, os munícipes protestam que estão pagando por um serviço que não está sendo feito corretamente.

Diante do exposto, os vereadores repudiaram os trabalhos da companhia e a falta de responsabilidade para com seus consumidores. De acordo com o vereador Moisés Augustinho (Cidadania), o problema já vem se estendendo há anos e não houve nenhuma melhoria imposta pela empresa. “Tenho recebido inúmeras reclamações referente a prestação de serviço da DESO. É um total descaso com o consumidor que paga caro por um consumo que não é suficiente”, reclamou.

O presidente da Casa, Gutto Prado (MDB), enfatizou que desde que exerce o papel de vereador na Câmara, existem reclamações da empresa, porém nunca houve melhorias relevantes na comunidade. “A falta de água já vem sendo reclamada há muito tempo por parte dos munícipes. Eu, particularmente, vejo esse enredo da DESO desde o primeiro dia que entrei nesta Casa. Além da má qualidade da água, nós enfrentamos a falta dela nas torneiras. Então, são inúmeros problemas que geram transtornos no dia a dia do nosso povo. Enfatizo que apoio a população no sentimento de querer melhorias nos serviços, porque ninguém aqui quer água de graça, se o serviço é pago ele tem que ser fornecido em sua totalidade”, disse o presidente.

Texto e foto: Ascom CMU