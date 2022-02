Flash político: Belivaldo Chagas pode anunciar dia 15 de março o candidato a governador do bloco depois de reunião da base

Por Diógenes Brayner

O governador Belivaldo Chagas (PSD) tem intenção de até o dia 15 de março (uma terça-feira) de anunciar, oficialmente, o nome do pré-candidato da base aliada ao Governo do Estado, nas eleições de outubro próximo.

O nome do indicado sairá de um consenso de todos os membros do bloco governista e de uma análise ampliada das condições políticas do provável candidato, o que também vem sendo avaliado por pesquisas internas que estão sendo realizadas em todo o Estado, e já oferecem alguns resultados.

Antes do anúncio oficial no dia 15 de março entretanto, o governador Belivaldo Chagas vai se reunir na segunda-feira (07/03), com a base aliada, com o objetivo de iniciar a discussão em relação à escolha do pré-candidato que será oficializada no dia (15/03), ouvindo as lideranças políticas para anotar uma decisão que seja de consenso.

Os pré-candidatos a governador são: Ulises Andrade, deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), o prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira (PDT), e o deputado federal Laércio Oliveira (PP). A indicação será feita dentro de um consenso que não abra fissuras entre os partidos que integram à base e com o aval final do governador Belivaldo Chagas.

Nas especulações gerais sobre a unidade do bloco têm integrantes da aliança que não acreditam que será fácil uma concordância imediata da indicação final. Mas uma maioria admite que qualquer tipo de divisão dentro do grupo poderá provocar uma ruptura, que favorecerá os adversários que torcem ardorosamente que isso aconteça.

Dois pré-candidatos ao Senado – ex-governador Jackson Barreto (MDB) e o ex-deputado federal André Moura (UB) – ainda não serão anunciados para complementação da chapa. É que ficará para mais adiante em razão da situação nacional de provável aliança entre o presidente do PSD Gilberto Cassab com Luís Inácio Lula da Silva, pré-candidato a presidente da República, que poderá apoiar a chapa do bloco aliado indicando um candidato ao Senado pelo PT, que pode ser Eliane Aquino com o objetivo do ex-presidente ter total apoio do bloco em Sergipe.

Essa possibilidade de aliança e mudança na chapa é veementemente desmentida pelo pré-candidato a governador do PT, senador Rogério Carvalho, que já está em pré-campanha e anuncia publicamente que o nome de Lula a governador de Sergipe.