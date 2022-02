Governo de Sergipe participa de Fórum do Selo UNICEF em Salgado

Em Sergipe, são 56 municípios inscritos no Selo UNICEF Município na edição 2021/2024

Na manhã desta quarta-feira, 23, a vice-governadora Eliane Aquino participou do 1° Fórum Comunitário do Selo UNICEF (2021-2024) no município de Salgado. O evento faz parte das tratativas para a obtenção do Selo UNICEF, que é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para estimular e reconhecer avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes em municípios do Semiárido e da Amazônia Legal brasileira.

O município de Salgado não está no território do semiárido, mas a prefeitura solicitou seu ingresso no Selo UNICEF Município Aprovado devido ao interesse em contar com o apoio do UNICEF para o encaminhamento de estratégias e ações para a melhoria dos indicadores relativos à infância. Ao aderir ao Selo UNICEF, o município assume o compromisso de manter a agenda de suas políticas públicas pela infância e adolescência como prioridade. Em Sergipe,

Para a vice-governadora Eliane Aquino, o interesse do município de Salgado em aderir ao Selo UNICEF demonstra o compromisso da gestão municipal em trabalhar em prol das crianças e dos adolescentes. “O Selo UNICEF tem sido uma ferramenta fundamental de apoio para que municípios de todo o país atuem de maneira a melhorar a qualidade de vida dos nossos meninos e meninas. Acompanho a realização do Selo desde as gestões de Marcelo Déda enquanto governador. Participei de algumas solenidades de certificação e tenho certeza de que ficarei muito feliz em participar, caso a pandemia nos permita, da certificação de Salgado por conta de todo o empenho que a gestão municipal tem demonstrado”, comemorou a vice-governadora.

“São os jovens que vão construir o futuro e essa semente que plantamos hoje na nossa gestão vai se perpetuar por muitas gerações, então temos que realizar um trabalho de muita qualidade e direcionar políticas públicas para a infância e juventude. Precisamos de todos os nossos secretários trabalhando diuturnamente para que consigamos alcançar os nossos objetivos. Com certeza vamos encontrar barreiras e desafios, mas temos total possibilidade de superá-los em prol do nosso bem mais precioso: a população da cidade de Salgado” Givanildo Costa, prefeito de Salgado

Principal articuladora para a chegada do Selo UNICEF até a cidade de Salgado,a servidora Ana Rose Oliveira explicou sobre todo o processo até a realização do fórum. “Surgiu a oportunidade de pedirmos ao UNICEF a adesão ao selo mesmo sem fazermos parte do semiárido. Quando recebemos a notícia de que tínhamos sido contemplados, começamos a correr atrás das tratativas para montar o Selo no município. Montamos a comissão intersetorial, depois montamos o um núcleo de adolescentes e aí chegamos hoje até o fórum, que é um dos pré-requisitos para receber, de fato, o Selo, que só vai trazer benfeitorias à cidade, porque através da metodologia que ele abrange, nós vamos conseguir muitas melhorias para a vida das nossas crianças e jovens”.

A metodologia do Selo UNICEF inclui o monitoramento de indicadores sociais e a implementação de ações que ajudem o município a cumprir a Convenção sobre os Direitos da Criança, que no Brasil é refletida no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O Selo UNICEF contribui para o alcance de oito dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), uma agenda global acordada por todos os Estados-Membros das Nações Unidas até 2030. São eles: Erradicação da Pobreza; Fome Zero e Agricultura Sustentável; Saúde e Bem Estar; Educação de Qualidade; Igualdade de Gênero; Redução das Desigualdades; Paz, Justiça e Instituições Eficazes; Parcerias e Meios de Implementação.

Na oportunidade, o prefeito de Salgado também assinou o termo de adesão ao Sergipe pela Infância, um programa coordenado pela vice-governadoria de Sergipe e que pretende, junto com os municípios, criar estratégias de proteção e desenvolvimento saudável de crianças de zero a seis anos.

Foto: Danillo França