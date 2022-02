Gustinho Ribeiro assina ordem de serviço para construção da Avenida em Campo do Brito

O deputado federal Gustinho Ribeiro esteve na terça-feira, 22, em Campo do Brito para assinatura de ordem de serviço e entrega de equipamentos. O prefeito Marcell Souza e diversas lideranças locais participaram das solenidades.

Em Campo do Brito, Gustinho Ribeiro assinou ordem de serviço no valor de R$ 1,1 milhão em emenda parlamentar para obras de asfaltamento da Avenida Manoel de Souza (Maim) e de várias ruas da cidade. “Estamos levando desenvolvimento para cidade de Campo Brito. Em parceria com o prefeito Marcell, o nosso mandato irá melhorar a qualidade de vida dos britenses”, disse Gustinho.

O deputado Gustinho fez ainda a entrega de um trator agrícola e uma caçamba, que irão auxiliar os trabalhos da prefeitura na infraestrutura urbana e rural do município. “Continuamos nosso trabalho por Sergipe e pelos sergipanos, buscando recursos e ajudando no trabalho do homem do campo e nos serviços municipais”, afirmou Gustinho.

“Esses recursos para Campo do Brito são fruto da parceria da prefeitura com nosso mandato, que vem trabalhando para levar investimento e trazer desenvolvimento ao município e para todo estado de Sergipe”, finalizou Gustinho.

Fonte e foto assessoria