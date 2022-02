O diferencial de Belivaldo

Por Adiberto de Souza *

O governador Belivaldo Chagas (PSD) vai terminar o mandato de bem com a maioria dos servidores estaduais, principalmente a chamada ‘arraia miúda’. Mesmo não tendo conseguido ainda atender as reivindicações de parte da categoria, como os policiais e professores, o pessedista pode se gabar de ter sido o governante que colocou a folha de pessoal em dia, passou a pagar 50% do 13º salário no aniversário do servidor e concedeu um reajuste de até 34,44% ao funcionalismo, que está há oito anos com os vencimentos congelados. Alguém há de dizer, com razão, que essa majoração não cobre nem a defasagem dos últimos oito anos, calculada em 51,88%. O próprio Belivaldo reconhece que inflação do período foi bem maior do que o benefício concedido agora, mas argumenta ser impossível reverter esse quadro com apenas um reajuste. O erário não suportaria o baque. Tomara que a economia sergipana se recupere do tombo causado pela pandemia da covid-19 para que o futuro governador possa continuar reajustando os defasados salários de quem realmente mantém a máquina pública funcionando. Marminino!

Vetos vetados

Como já era esperado, os vereadores de Aracaju derrubaram os vetos do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) às emendas ao Orçamento do Município propondo o reajuste dos pisos salariais dos professores e dos agentes de endemia. Também caiu o veto à emenda destinando recursos para a Atenção à Saúde para o público LGBTQIA+. O líder da bancada governista, vereador Professor Bittencourt (PCdoB), explicou que o prefeito se viu obrigado a propor os vetos por ter sido orientado para tal pela Procuradoria do Município: “Se ele não respeitasse o parecer, estaria prevaricando”, explicou. Cruzes!

Paulinha política

Muita gente não sabe, mas a cantora Paulinha Abelha, que morreu ontem por problemas renais, fez uma incursão pela política. Em 2012, a vocalista da Banda Calcinha Preta se candidatou a vereadora por Aracaju, mas não obteve êxito e retornou à vida artística. Paulinha disputou a eleição pela DEM com o número 25024. Naquele ano, a eleição para a Prefeitura da capital foi vencida pelo engenheiro João Alves Filho (DEM), de saudosa memória. Descanse em paz, Paulinha!

De quem é o PTB?

É feia a briga pelo comado do PTB. O presidiário Roberto Jefferson e a ex-protegida dele, Graciela Nienov, estão a ponto de saírem aos tapas. Ambos anunciam que tem o controle da executiva nacional petebista. Enquanto isso, os dirigentes da legenda nos estados aguardam para saber quem vencerá a pendenga. Convidado pelos aliados de Jefferson para dirigir o PTB em Sergipe, Clóvis Silveira aguarda o fim da confusão para, se tudo correr como ele pensa, entregar o partido ao neto Clóvis. Crendeuspai!

Mestres do folclore

O Conselho Estadual de Cultura conheceu detalhes do Projeto de Lei, em tramitação na Assembleia, criando o Registro dos Mestres e Mestras do Folclore Sergipano. O autor da propositura, deputado estadual Iran Barbosa (PT), informou que serão consideradas mestres as pessoas que possuam os conhecimentos ou as técnicas necessárias para a produção e a preservação da cultura tradicional do folclore sergipano. Estes receberão uma titulação oficial e um auxílio financeiro, a ser pago mensalmente pelo governo. Em contrapartida, assumem a tarefa de transferir seus conhecimentos e técnicas a alunos e aprendizes. Supimpa!

Latas velhas

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) contestou a anunciada modernização do transporte coletivo de Aracaju, propagada pela SMTT ao divulgar a bilhetagem eletrônica nos ônibus. Segundo o cidadanista, antes que a Prefeitura faça a prometida licitação para o setor, não se pode falar em modernização. Ademais, conforme o parlamentar, é impossível modernizar o transporte público enquanto a capital continuar sendo servida por ônibus velhos, sujos, alguns circulando com pneus carecas e que foram comprados na década de 80: “O povo não é bobo”, fustiga Marques. Só Jesus na causa!

Pré-candidato queixoso

O brasiliense Washington Coração Valente não gostou de uma nota publicada aqui sobre as suas andanças políticas, que já lhe renderam um mandato de vereador em Caxias do Sul (RS). O pré-candidato a senador por Sergipe achou o comentário carregado de xenofobia, por compará-lo ao sindicalista Valdevan Noventa (PL), que trocou São Paulo por Sergipe para se eleger deputado federal. A nota da assessoria de Washington afirma que o nosso estado “é a terra de tantos corações valentes, que sonham com um ambiente político vocacionado a fazer o bem para o povo”. Então, tá!

Apoio do partido

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) conseguiu que a direção emedebista anunciasse apoio à sua pré-candidatura a senador. Para tanto, JB bateu à porta dos irmãos Sérgio e Fábio Reis, comandantes da legenda no estado. Após a conversa, Sérgio informou que “vai propor ao bloco a candidatura de Jackson para o Senado”, além de reforçar o apoio ao nome do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) para o governo. Resta saber se, após este apoio público do MDB, o ex-governador desiste de subir no palanque do PT de Lula, legenda adversária dos governistas. Home vôte!

Chamado ao palanque

O advogado Clóvis Barbosa, conselheiro aposentado do TCE, foi convidado para se filiar ao Cidadania e disputar as eleições deste ano. O aceno foi feito pelo pré-candidato a senador Adir Machado (Cidadania). Segundo ele, Clóvis “não manifestou resistência ao convite”. A última eleição que Barbosa participou foi a de 1990, concorrendo ao Senado pelo PSB e sendo votado por 5,52% dos sergipanos. O eleito, com 64,64% dos votos, foi Albano Franco (PRN). À boca miúda, comenta-se que, se realmente resolver participar das eleições, Clóvis deve optar por partido mais à esquerda. Ah, bom!

Voltaram atrás

O Governo de Sergipe e a Prefeitura de Aracaju voltaram atrás na decisão de manter o expediente nas repartições públicas durante o Carnaval. Após ouvirem dos profissionais de saúde que a pandemia começa a regredir na capital e no interior, o governador Belivaldo Chagas (PSD) e o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) decretaram ponto facultativo amanhã e nos dias 1º e 2 de março. Aproveitaram para aconselhar a rapaziada a baixar o fogo durante a folia momesca, pois a covid-19 continua fazendo vítimas, algumas fatais. Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Vida Laranjeirense, em 22 de fevereiro de 1931.

* É editor do Portal Destaquenotícias