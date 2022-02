Policiais e bombeiros rejeitam em assembleia, os 5% de reajuste proposto pelo Governo do Estado

O aumento linear de apenas 5% anunciado pelo governador Belivaldo Chagas para a Seguranca Publica foi rejeitado pelos policiais e bombeiros presentes na Assembleia-Geral Unificada que ocorre esta tarde, na frente do prédio da SSP/SE.

Logo após a votação, as lideranças do Movimento Polícia Unida se reuniram no gabinete do secretário da SSP/SE, João Eloy. Como estava agendado desde a semana passada, eles estão reunidos com os secretários do Governo do Estado e à cúpula da SSP/SE para debaterem os desdobramentos da contraproposta do Governo do Estado.

A expectativa é que hoje seja batido o martelo. De qualquer forma, o que for proposto deverá ser votado pelos presentes que aguardam em frente a SSP, simultaneamente a reunião.

Vale salientar – que centenas de policiais estão em frente à escadaria da SSP, discursando e protestando contra o aumento proposto por Belivaldo Chagas.

Coletiva

Na coletiva do Governo de Sergipe, ocorrida na tarde da quarta-feira, o governador Belivaldo Chagas afirmou que o secretário de Segurança Pública, João Eloy teria carta branca para negociar com os representantes das polícias, desde que não ultrapasse a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

O anúncio do governo antecipou o debate sobre o reajuste que estava agendado para hoje. Na semana passada, quando se reuniram na SSP, o Governo de Sergipe, ficou de apresentar hoje, quinta-feira (24), contraproposta ao Movimento Polícia Unida para restruturação da carreira ou subsídio.

Participam neste momento da encontro, os secretários: João Eloy – SSP/SE, José Carlos Felizola – SeGov, Manuel Dernival – Sead, Marco Antônio Queiroz (Sefaz), Givaldo Ricardo – Secom, Vinicius Oliveira – PGE, membros da cúpula da SSP, superintendente Executivo, Cel Andrade, comandante Geral do Corpo de Bombeiro, Cel Alexandre e comandante Geral da PM – Cel Marcony Cabral e o Delegado Geral Thiago Leandro e representantes das associações ligados ao Movimento Polícia Unida: Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe (Adepol/SE) – Isaque Cangussu e o Sindicato dos Policiais de Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) – Adriano Bandeira, Associação dos Oficiais Militares de Sergipe (Assomise) – cel Adriano Reis, Associação dos Militares da Reserva e Pensionistas (Asmirp) – Sargento Lau, a União Da Categoria Associada do Estado de Sergipe (Unica/SE) – Cabo Will Guerreiro e a delegada Flávia Félix (Associação Integrada de Mulheres da Segurança Pública em Sergipe – Asimusep).

Por AssCom Assomise/Adepol

Foto: Matheus Costa (Sinpol)