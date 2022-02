Preço do litro da gasolina fica estável da Região Nordeste e valor do etanol registra queda 0,53%

Entre todos os Estados brasileiros, a Bahia se destacou com as maiores altas para a gasolina e para os dois tipos de diesel

Dados do último Índice de Preços Ticket Log (IPTL), apontam que a Região Nordeste fechou a primeira quinzena de fevereiro com estabilidade no preço médio da gasolina. O combustível apresentou recuo de 0,06% no valor, em comparação com o fechamento de janeiro, passando de R$ 6,905 para R$ 6,901. Já o etanol, registrou baixa de 0,53% e passou de R$ 5,622 para R$ 5,592.

A Bahia se destacou com as maiores altas do País para todos os combustíveis, exceto o etanol. A gasolina no Estado registrou alta de 1,29%, comercializada a R$ 7,049, ante os R$ 6,959 de janeiro. Já o diesel comum baiano aumentou 2,47%, e de R$ 5,796 passou a custar R$ 5,939. Já o diesel S-10, que em janeiro fechou a R$ 5,867 aumentou 2,86% e fechou a R$ 6,035.

Na análise por Estados nordestinos, o maior preço para o litro da gasolina foi encontrado no Piauí, a R$ 7,123 e para o etanol no Maranhão, com o valor chegando a R$ 5,961. As menores médias, tanto para o litro da gasolina, quanto para o etanol foram comercializadas na Paraíba, a R$ 5,139 e R$ 6,614, respectivamente.

O Piauí foi o Estado nordestino que apresentou a maior baixa para o etanol (2,66%), passando de R$ 5,677 para R$ 5,526; e para a gasolina, que passou de R$ 7,183 para R$ 7,123, recuo de 0,84%.

Os postos do Nordeste apresentaram alta l de 1,38% no litro do diesel comum, em relação ao mês anterior, passando de R$ 5,791 para R$ 5,871; e de 1,50%, para o S-10, que fechou o período a R$ 5,941. O maior preço médio para o comum e o S-10 foi encontrado no Sergipe, a R$ 6,067 e R$ 6,083, respectivamente. Já as menores médias, de R$ 5,727 para o comum e R$ 5,635 para o S-10, foram comercializadas no Pernambuco.

“Bem como na análise nacional, as variações de alta no preço do diesel registradas na primeira quinzena de fevereiro foram mais brandas se comparadas com o fechamento de janeiro. Porém, nenhum Estado nordestino apresentou decréscimo no valor desse combustível, com exceção do Rio Grande do Norte, que registrou recuo de apenas 0,03% no valor do litro. Nenhum Estado da região apresentou recuo significativo no valor do litro da gasolina. As baixas ficaram entre 0,8% e 0,84%. Ainda assim, na relação 70/30, a gasolina é a opção mais vantajosa para os motoristas de todo o Nordeste, conforme o levantamento da Ticket Log”, destaca Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.

