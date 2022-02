Prefeito Padre Inaldo anuncia a antecipação do pagamento do salário dos servidores para sexta-feira, 25

Na manhã desta quinta-feira, 24, o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, anunciou a antecipação do pagamento da folha, referente ao mês de fevereiro, dos servidores municipais para essa sexta-feira, 25. Com isso, mais uma vez, a Prefeitura segue o compromisso de realizar o pagamento do servidor dentro de cada mês trabalhado.

O período de carnaval é uma das datas mais aguardadas pelos comerciantes, mesmo com a não permissão da realização de eventos de lazer coletivos para municípios que não atingiram 75% da população vacinada com a segunda dose da vacina contra a Covid-19, conforme decisão do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais do Governo do Estado, ainda sim, o pagamento realizado antes do Carnaval deve aquecer a economia local e assegurar aos servidores o poder de compra.

“Faremos o que for possível para valorizar os servidores municipais, obviamente, dentro da lei e das possibilidades da gestão municipal. Essa medida não beneficia apenas os servidores, mas todo o comércio do nosso município, além de contribuir para a geração de empregos”, declarou o prefeito Padre Inaldo. O pagamento dentro do mês é uma realidade vivida pelos servidores da administração municipal desde o ano de 2017.