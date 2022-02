Aracaju decreta ponto facultativo no Carnaval nos dias 28 de fevereiro, 1º e  2 de março

A Prefeitura de Aracaju concederá ponto facultativo nos dias 28 de fevereiro, 1º e 2 de março. O decreto foi assinado nesta quarta-feira, dia 23, pelo prefeito Edvaldo Nogueira, que anunciou a medida pelas redes sociais. De acordo com o gestor municipal, a decisão se deu após análise do quadro epidemiológico do município que aponta redução expressiva dos índices de contaminação pelo novo coronavírus na capital sergipana, além do avanço da vacinação na cidade.

“Acabamos de realizar uma reunião com o Comitê de Operações Emergenciais em que foram apresentados os dados atualizados da covid-19 em Aracaju. Houve uma redução significativa de casos confirmados em nossa cidade. Na semana passada, foi registrada uma queda de 41% e, nesta semana, de 45%. Com a apresentação desses novos dados e com o avanço da nossa vacinação, reavaliamos e decidimos conceder ponto facultativo na véspera de carnaval, no carnaval e na quarta-feira de Cinzas”, destacou Edvaldo.

Ao fazer o anúncio, o gestor pediu ainda à população que “mantenha todos os cuidados”.”Estamos dando o ponto facultativo, mas é preciso lembrar que não significa um ‘liberou geral’. As festas públicas, como os blocos carnavalescos, não estão permitidas na cidade e, além disso, é preciso manter a vigilância, porque o vírus continua circulando. Então, aproveitem, mas com a cautela que o momento exige”, reforçou.

Com o decreto do ponto facultativo, os órgãos que compõem a administração municipal de Aracaju estarão com suas atividades suspensas nestes dias. Pelo documento, ficam excluídos os órgãos e entidades que prestam serviços considerados essenciais ou que não possam sofrer descontinuidade.

