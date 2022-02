Prefeitura de Riachuelo realiza Dia D para vacinação contra covid

Na manhã desta quinta-feira, 24, a Prefeitura de Riachuelo está realizando o “Bloquinho da Vacina”, um dia D, com o objetivo de vacinar a população com a 1ª, 2ª e 3ª dose. O evento está acontecendo das 8h às 12h na Praça Coronel Antônio Franco.

O prefeito Petinho de João Grande tem se esforçado para alcançar um alto índice de vacinação no município, e para isso vem realizando diversas ações.

A secretaria de saúde, Ana Lídia, afirmou que o município vem realizando diversas ações para vacinar a população, entre elas, a busca ativa por pessoas que não tomaram 1ª e principalmente, 2ª dose, extensão no horário de atendimento em alguns postos, e para estimular a população, estão realizando sorteio de prêmios para vacinados durante as ações.

Com a ação, a prefeitura espera vacinar 300 pessoas com a 2ª dose, e assim, aumentar a cobertura vacinal no município.

