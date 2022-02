PRF encontra quase dois quilos de cocaína em bagagem de ônibus

Uma equipe PRF apreendeu quase dos quilos de cloridrato de cocaína durante fiscalização a um ônibus realizada na noite da quarta-feira, 23, no km 149 da BR-101, em Estância/SE.

Os policiais rodoviários federais abordaram um veículo, com placas de Alagoas, e durante a inspeção de bagagens, localizou na parte de trás do banco do motorista uma mala sem identificação do proprietário.

Informações colhidas no local permitiram aos policiais associar a mala a um dos passageiros, o qual declarou que já tinha passagem criminal por tráfico de entorpecentes. A bagagem foi revistada e, em seu interior, a equipe encontrou dois tabletes da droga.

A ocorrência gera um prejuízo estimado ao narcotráfico da ordem de R$360 mil. O suspeito foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil daquele município.

Fonte: PRF/SE