Restaurante Padre Pedro vacina contra a Covid-19 nesta 5ª e 6ª

Desta vez, vacinação será estendida das 08h às 17h e também serão vacinadas crianças a partir de 06 anos

Nesta quinta e sexta-feira (24 e 25 de fevereiro), o Restaurante Popular Padre Pedro irá se transformar, mais uma vez, em ponto de vacinação contra a Covid-19. A parceria da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS) com as secretarias Estadual e Municipal de Saúde (SES e SMS Aracaju) irá garantir a continuidade da ação iniciada na última semana, visando fortalecer a imunização da população socialmente vulnerável e em situação de rua que frequenta o local, com a oferta de 1ª, 2ª e 3ª doses.

Tem duas novidades, desta vez: além da população adulta de qualquer município, também poderão se vacinar crianças a partir de seis anos; e as equipes estarão disponíveis das 08h às 17h, abarcando também o público do jantar. De acordo com a secretária de Estado da Inclusão Social, Lucivanda Nunes, a ideia de fazer um novo momento de vacinação no Restaurante veio da certeza de que ainda existe demanda entre os usuários cadastrados.

“Na última semana realizamos três dias de vacinação, mas além do público não ser o mesmo todos os dias, muitos usuários só ficavam sabendo quando chegavam ao Restaurante, não levando seu documento de identificação e a carteira de vacinação, por exemplo. Então, entendemos que precisamos estender a ação, para que mais pessoas tenham a chance de se imunizar. É muito importante que todos completem seu esquema vacinal”, afirmou Lucivanda.

Na ação realizada na última semana, foi identificado que cerca de 60% da população imunizada ainda não havia tomado a primeira dose, o que, para a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, reforça a importância das ações itinerantes de vacinação. “A vacina é o melhor meio de proteção e prevenção. E essa estratégia de ir até onde a população está é um trabalho importante. É fundamental, também, que a população não relaxe nas demais medidas de proteção pessoal, a exemplo do uso de máscaras, do isolamento social e da higienização das mãos e superfícies. São cuidados que ainda teremos que adotar enquanto o novo coronavírus estiver em circulação”, ressaltou Mércia.

Para se imunizar, é preciso que o usuário leve o seu documento de identificação e, se tiver, o cartão de vacinação. Como na última semana, os usuários que se vacinarem terão acesso a peças de roupa doadas pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) enquanto durar o estoque, ou a outros brindes, a título de incentivo para a imunização.

Fonte e foto ASN