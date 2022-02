Shoppings RioMar e Jardins tem horário especial no carnaval

Nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, alimentação e lazer abrem das 12h às 21h

A dica para quem vai passar o carnaval em Aracaju é aproveitar o período com muita alegria, diversão e entretenimento nos shoppings RioMar e Jardins. Confira os horários e programações dos empreendimentos:

Sábado (26/02) – Todas as lojas e operações de lazer funcionam das 10h às 22h.

Domingo (27/02) – Restaurantes, praças de alimentação e lazer abrem das 12h às 21h. Lojas e quiosques funcionam das 14h às 20h.

Segunda (28/02) – Restaurantes, praças de alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h. Demais lojas e quiosques estarão fechados.

Terça (01/03) – Restaurantes, praças de alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h. Demais lojas e quiosques estarão fechados.

Quarta-feira de Cinzas (02/03) – Todas as lojas funcionam das 10h às 22h.

Programação de lazer no feriado

RioMar Aracaju

Além da programação do Cinemark, Game Station, Balacobaco, carrinhos elétricos da KidsCar e da Feira de Livros Escariz, a diversão acontece no Karaokê da Folia e Navio Pirata, ambos instalados na Praça de Eventos Rio. A família ainda pode apreciar a exposição Aracaju Cantos e Encantos, em homenagem ao aniversário de Aracaju, no segundo piso, ao lado da Ricardo Almeida. As atrações funcionam das 10h às 22h e, no domingo, segunda e terça-feira, das 12h às 21h.

Shopping Jardins

Durante o carnaval, o passeio pelo Shopping Jardins fica ainda mais divertido com as atrações do Cinemark, Sweet Play, KidsCar, Feira de Livros Escariz (Praça de Eventos Orquídea), Exposição ‘Jardins Folia’ (Praça de Eventos Ipê) e do Jump Around (Estacionamento D). O parque inflável funciona, de quinta a domingo, das 16h às 21h30, e nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, das 16h às 20h30. As demais atrações estarão abertas das 10h às 22h e, no domingo, segunda e terça-feira, das 12h às 21h.

Atendimento online

As plataformas RioMar Aracaju Online e Shopping Jardins Online operam de acordo com o funcionamento dos shoppings. Os canais de compras atendem a todos os bairros de Aracaju e algumas regiões de São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros. O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$100. O prazo de entrega das refeições é de uma hora e até um dia útil para os produtos.

Foto: Divulgação

Da assessoria