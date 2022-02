TCE renova parceria e amplia exibição de noticiários na TV Câmara

Os conteúdos jornalísticos produzidos pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) continuarão sendo exibidos na TV Câmara Aracaju. A renovação da parceria foi assegurada nesta quarta-feira, 23, quando o conselheiro presidente, Flávio Conceição, recebeu em seu gabinete o presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Josenito Vitale, e o superintendente de Relações Institucionais da Câmara, Jorge Araújo Filho.

“Na TV Câmara temos mais uma importante frente de divulgação das nossas rotinas de trabalho, ampliando a transparência nas ações do Tribunal de Contas”, destacou o conselheiro Flávio Conceição.

Ele lembrou ainda que a atual gestão retomou a produção do programa semanal TCE na TV, interrompido logo no início da pandemia. Com duração de 10 minutos, o noticiário reúne os principais acontecimentos da Corte a cada semana, incluindo uma síntese dos julgamentos das sessões das duas câmaras e do Pleno.

Para o presidente da Câmara, a visita de cortesia também teve o intuito de reforçar o bom relacionamento entre os órgãos. “O TCE é um órgão que fiscaliza diretamente todos os setores da administração pública e estamos aqui fazendo esta visita para aumentar essa aproximação, é tanto que nós temos essa parceria através da TV Câmara, para que o Tribunal possa apresentar todos os trabalhos que vem fazendo”, concluiu Nitinho.

Além do programa semanal, exibido aos sábados, às 20h, a Corte de Contas também veicula na TV Câmara duas edições semanais do Minuto TCE, que consiste num breve informe, com apenas uma notícia, no tempo de um minuto.

Foto: Cleverton Ribeiro

Texto: Hádam Lima