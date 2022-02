Unidade Pediátrica de Alta Complexidade do Huse passa por uma reforma estrutural

Com o objetivo de ampliar a capacidade de leitos de alta complexidade da Unidade pediátrica José Machado Souza do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho ( Huse), a Secretaria de Estado da Saúde (SES), está promovendo obras de reestruturação física.

A reestruturação física segue um dos objetivos do governo do Estado de fortalecer a política de saúde. A reforma acontece nas alas Vermelha e Amarela, para isso, a gestão interna realiza um aprimoramento logístico e ajustes internos, enquanto a obra é tocada simultaneamente ao funcionamento da unidade pediátrica.

Para o superintendente do Huse, Walter Pinheiro, o objetivo é ampliar a capacidade de leitos de alta complexidade. “Estamos constantemente qualificando a humanização e o acolhimento entre usuários e colaboradores, essa reforma da pediatria tem esse aspecto baseado no atendimento mais qualificado, com maior estrutura, em virtude que a pediatria se tornou referência de alta complexidade pediátrica do Estado de Sergipe, com pacientes sendo regulados e que enquadram no perfil da unidade, ou seja, casos em que os pacientes apresentam quadros de saúde mais graves e, portanto, mais complexos”, afirmou.

A obra consiste na ampliação dos leitos da Ala Amarela e Vermelha, isolamento, com novos pontos elétricos. A engenheira da SES, Rayane Fontes, afirma que todas as adaptações necessárias para essas alas estão sendo feitas. “Todos os pontos da ala vermelha serão interligados na subestação do gerador, para o caso de alguma intercorrência. Dessa forma o problema pode ser resolvido, sem afetar os pacientes”, disse a engenheira.

É importante ressaltar que as referências para o primeiro atendimento pediátrico são: Hospital da Criança, Urgência pediátrica do Hospital Santa Isabel, Hospital Fernando Franco (Zona Sul) em Aracaju, além dos Hospitais Regionais e UPAs do interior.

Informações e foto SES