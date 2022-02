Velório  da cantora Paulinha Abelha, da Banda Calcinha Preta, será aberto ao público no Ginásio Constâncio Vieira em Aracaju

O corpo da cantora Paulinha Abelha será velado, a partir das 7 horas desta quinta-feira (24), no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, em Aracaju. A vocalista da Banda Calcinha Preta morreu, nesta quarta-feira (23), no Hospital Primavera, 13 dias depois de ter se internado com graves problemas renais.

O sepultamento ocorrerá nesta sexta-feira (25), em Simão Dias, terra natal de Paulinha, com a presença apenas dos familiares. Das 9h às 14h da sexta o corpo será velado no Ginásio de Esportes José Maria, naquela cidade.

Trajetória

Nascida em Simão Dias, Paulinha tinha 30 anos de carreira na música, sendo 17 deles na Calcinha Preta, onde se consagrou.

O talento musical emprestado para igreja onde participava do coral. Anos mais tarde, Paulinha passou a se apresentar em serestas e circo, nos anos seguintes em trios elétricos.

Antes de ingressar no Calcinha, ela teve passagens por bandas sergipanas de forró como Flor de Mel, Furacão e Panela de Barro.

Paulinha entrou na Calcinha Preta em 1998, onde gravou 21 CDs e três DVDs. Deixou a banda em 2009 para integrar a G.D.Ó. do Forró com Marlus Viana, com quem foi casada. Em 2014, ela retornou para a Calcinha Preta. Em 2016, Paulinha deixou a banda para formar dupla com Silvânia Aquino, retornando ao grupo em 2018.