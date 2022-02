Vereadores se despedem de da cantora Paulinha Abelha, da Banda Calcinha Preta, em velório

Os vereadores da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) prestaram as últimas homenagens em velório à ex-cantora da Calcinha Preta, Paulinha Abelha, que faleceu nesta quarta-feira, 23. A vocalista, com 30 anos de carreira musical e há quase 20 no grupo Calcinha Preta, morreu aos 43 anos de idade em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico.

O presidente da Câmara, Nitinho (PSD), diante da perda decretou luto oficial de 3 dias na Casa e apresentou duas Moções de Condolências de sua própria autoria à família e à banda calcinha preta. “Sergipe e a música estão de luto, ela que sempre por onde passou fazia questão de enaltecer suas origens e nosso estado com seu talento e emoção. Não é somente tristeza, é dor e saudade”, lamentou o vereador.

O parlamentares Fabiano Oliveira (PP), Ricardo Vasconcelos (Rede) e Sávio Neto (PSC) também deram um último adeus à cantora. “Deus te receba e conforte todos familiares e amigos, nossa eterna Abelha que levou e elevou o nome de Aracaju para além de fronteiras”, homenageou Fabiano.

Palhaço Soneca (PSD), Pastor Diego (PP) e as vereadoras Linda Brasil (PSOL), Sheyla Galba (Cidadania) e Ângela Melo (PT) destacaram a contribuição da cantora para o forró no país. “Ela representava nossa arte e nossa cultura com o seu talento e sempre apoiando causas que acreditava como a força da mulher nordestina. Nossa Abelha foi pousar em outras flores”, disse Linda Brasil.

A ex-Calcinha Preta estava internada há quase duas semanas em unidades de terapia intensiva (UTI), para tratamento renal. A cantora morreu às 19h26 em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico, segundo nota divulgada pela assessoria de comunicação do Hospital Primavera.

Por Gilton Rosas

Da CMA