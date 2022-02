CBM atua no incêndio em caminhão carregado de etanol na BR 101

O incêndio em um caminhão carregado de etanol foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) na tarde dessa quinta-feira (24). A ocorrência aconteceu na BR 101, município de Itaporanga D´ajuda. O acionamento aconteceu por volta das 17 horas e a atuação rápida das equipes evitou que as chamas atingissem a carga com o produto que é altamente inflamável. O trânsito no local precisou ser interditado durante o combate e não houve vítimas.

“O veículo estava com uma carga de 64.000 litros de etanol. A guarnição agiu rápido para impedir que o etanol entrasse em combustão, contendo as chamas que se concentraram na parte dos pneus. Posteriormente foi feito o processo de resfriamento da carga e do material queimado. Na ocorrência foram utilizados aproximadamente 10.000 litros de água e 100 litros de LGE (líquido gerador de espuma)”, afirmou o aspirante Yargo Olveira, que comandou o atendimento à ocorrência.

Foram encaminhados ao local o Auto Bomba Tanque (ABT) 19, Auto Tanque (AT) e Unidade de Resgate (UR) 11, viaturas do Quartel Central. As equipes contaram com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na ocorrência.

Fonte e foto: Ascom CBM/SE