Com apoio do Governo do Estado, inauguração do Assaí Atacadista em Socorro gera 230 empregos

Empreendimento é o quarto de Sergipe e estima gerar 500 postos de trabalho, no total

O município de Nossa Senhora do Socorro recebeu mais um empreendimento do ramo atacadista nesta quinta-feira (24), contribuindo para a geração de postos de trabalho e renda para a região. Trata-se do Assaí Atacadista, que inaugura sua quarta loja em Sergipe. Somente na abertura, a unidade gera mais de 230 empregos diretos, focado em mão de obra local. Em nome do governador Belivaldo Chagas, a inauguração contou com a presença do titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), José Augusto Carvalho.

Situada no Conjunto João Alves Filho, a unidade possui mais de 16 mil m² de área construída, sendo mais de 5 mil m² somente de área de loja. A estimativa é de que cerca de 500 empregos sejam criados, considerando diretos e indiretos. De acordo com o vice-presidente de Operações do Grupo Assaí, Anderson Castilho, a empresa investiu na formação de seu corpo de funcionários.

“Queremos entregar algo a mais para o cliente. Para isso, temos um time capacitado, para que nossa unidade de Socorro seja um sucesso e para que possamos contribuir para a geração de emprego e desenvolvimento da economia”, resumiu. De acordo com o secretário da Sedetec, a loja representa um foco local de fortalecimento econômico.

“Um empreendimento do porte do Assaí desencadeia uma grande movimentação para os setores produtivos, levando à geração de uma série de empregos diretos e indiretos e criando um atrativo comercial regional. Desde o início, o Governo de Sergipe buscou trazer suporte técnico e estrutural à empresa, e pretendemos dar continuidade a esse diálogo voltado ao desenvolvimento do setor em Sergipe”, pontuou José Augusto Carvalho.

O intuito de colaborar para o incremento da cadeia produtiva local também foi salientado pelo diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), José Matos. “O Assaí é uma empresa de renome nacional, que vem se espalhando por Sergipe e apostando na interiorização de suas atividades. Esta é uma premissa que se alinha com a do Governo do Estado, que vem buscando promover desenvolvimento industrial e comercial em todo o território sergipano”, comentou.

Também presente na solenidade de inauguração, o prefeito de Socorro, Padre Inaldo, destacou a implantação da loja como reflexo do crescimento do município. Já o deputado federal Laércio Oliveira mostrou-se otimista quanto ao êxito do novo empreendimento. “Estou feliz por participar desse momento de grande importância para o Estado, que gerará crescimento e o desenvolvimento para a região”, sublinhou.

Moradora do conjunto Albano Franco, Jeniffer Santos acordou cedo para garantir suas compras logo após a abertura das portas da nova loja. Para ela, a chegada da unidade significou uma boa notícia para os moradores de Socorro. “Estava ansiosa para a inauguração. Os preços estão bons, e é importante também porque várias pessoas estão sendo empregadas. Socorro estava precisando de uma loja assim”, afirmou.

Assaí em Sergipe

Presente em Sergipe há seis anos, esta é a quarta inauguração do grupo no Estado. A empresa conta com duas lojas em Aracaju e uma em Itabaiana. Esta abertura representa também a marca de 214 unidades distribuídas em 23 estados e Distrito Federal.

A unidade de Socorro oferece ao público mais de oito mil produtos, entre alimentos, bebidas, itens de higiene pessoal e limpeza, produtos de bazar, linha automotiva, linha pet e eletroportáteis, além de embalagens, descartáveis e serviço de açougue. O diferencial está na política de dois preços, dividida em atacado (com desconto para grandes volumes) e varejo (para compra em pequenas quantidades).

Com ambiente climatizado, pé direito alto e iluminação aperfeiçoada, a nova unidade dispõe de estacionamento com mais de 300 vagas e 29 caixas para pagamento e atendimento. A implantação em Nossa Senhora do Socorro leva em conta a localização estratégica, próxima à capital e com saída para a BR 101, além do perfil de crescimento populacional do município.