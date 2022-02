Comissão debate sobre o sistema de Transporte da Grande Aracaju

A Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transportes e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Aracaju realizou na tarde desta quinta-feira, 24, uma reunião para debater as problemáticas do sistema de transporte público da Grande Aracaju. O encontro contou com a presença de vereadores da Capital, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão, além do representante da Assembleia Legislativa, da SMTT/Aracaju e do Setransp.

A comissão é composta por cinco vereadores, marcaram presença Breno Garibalde (DEM), presidente; Cícero do Santa Maria (Podemos), secretário; e Ricardo Marques, membro. Também acompanharam os debates os parlamentares Professora Ângela (PT), Pastor Diego (PP), Eduardo Lima (Republicanos) e Ricardo Vasconcelos (Rede).

O autor da Audiência Pública comentou sobre a motivação de realizar o encontro. “A ideia do encontro, organizado pela Comissão de Transporte da Câmara, é reunir todos os atores envolvidos no transporte público para que possamos unir forças e resolver o problema. Essa é a nossa proposta inicial, que é buscar soluções e levar melhorias para a população. Com certeza sairemos daqui com encaminhamentos. A SMTT marcou presença e viu toda a problemática e reinvindicações”, disse Breno Garibalde.

O vereador Cícero do Santa Maria afirmou que foi usuário do transporte público quase a vida inteira. “Temos que pensar no empresário, mas, o nosso maior foco são os usuários, que andam em ônibus lotados. Vejo que a única opção é a licitação. No atual momento quem está sofrendo são os passageiros e os rodoviários, que são xingados constantemente. Outro ponto é a forma de cobrança, precisamos tirar o dinheiro da mão do cobrador, temos que fazer uma estrutura igual ao VLT no Rio de Janeiro, que é tudo pela carteirinha”, disse.

Com um discurso bastante acalorado, o vereador Ricardo Marques exigiu a licitação do transporte com urgência. “Outras cidades brasileiras realizaram a licitação do transporte público e deram certo, um exemplo foi a cidade de Maceió, que no início da integração do transporte veio conhecer o sistema de Aracaju, só que em Alagoas evoluiu e aqui continua do mesmo jeito”, declarou.

O presidente da Comissão de Transportes da Alese, o deputado estadual Garibalde Mendonça, apresentou alguns pontos relevantes. “Como é que a prefeitura e o estado podem ajudar? Não é apenas no subsídio do diesel, nós podemos também solicitar que o Governo custeie a gratuidade do Estado. Precisamos sair daqui com um documento para ser encaminhado ao Executivo municipal e estadual para dizer o que queremos. O problema aqui é social, muito mais grave do que a gente pensa”, frisou.

A superintendente da Setransp, Raissa Cruz, fez um balanço e apresentou as principais problemáticas do sistema de transporte. “Encerramos o ano com menos 40% de passageiros circulando no transporte público, essa conta não fecha. Cerca de 70% do valor arrecadado vai para combustível e folha de pagamento. Nos últimos anos, temos uma conta de 16 milhões de pessoas que utilizam o transporte de forma gratuita. Precisamos mudar o modelo, o setor está clamando por socorro pedindo apoio a todos os setores da sociedade”.

O superintendente da SMTT, Renato Teles, apresentou alternativas para mudança da forma de remuneração do sistema e comentou sobre a licitação. “A pandemia trouxe uma nova problemática, que é a forma de remuneração do sistema. Em outros países, a União, os Estados e Municípios dividem a conta e assim, reduzem o valor da taxa paga pelos usuários. O sistema transportou apenas 63% dos passageiros em relação ao mesmo período do ano passado”, concluiu.

Presença

O presidente da Comissão de Transportes da Alese, o deputado estadual Garibalde Mendonça prestigiou o evento, junto com os vereadores da Câmara de Nossa Senhora do Socorro, Chicão (MDB), Tiago Azevedo (PSD) e Robson Santos (Avante); da Casa Legislativa de São Cristóvão, Neto Batalha, Marcos Neves, Edson Pereira, Marcos Lázaro e Thiago Corrêa; e do parlamento da Barra dos Coqueiros, Frankeline e Iracema Albuquerque.

Foto: China Tom

por Agência Câmara Aracaju