Emsurb reorganiza espaços públicos no Inácio Barbosa

Na manhã desta quinta-feira, 24, uma equipe da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) removeu equipamentos instalados de forma irregular e desordenada em quiosques na avenida Etelvino Alves de Lima, no bairro Inácio Barbosa, os quais estavam ocupando o espaço público e causando transtornos aos moradores da região.

De acordo com a Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento (Direpa), que coordenou a ação, a medida atende a uma solicitação da comunidade, devido a situações que envolvem poluição sonora, perturbação do sossego e mobilidade.

Durante a operação, que contou com o apoio da Guarda Municipal (GMA), foram recolhidas uma churrasqueira, cadeiras e estruturas utilizadas para montagem de toldos.

Conforme explicou o diretor Bira Rabelo, os comerciantes já haviam sido notificados anteriormente pela empresa municipal, entretanto, a ocupação irregular permaneceu sendo alvo de reclamações no setor de Ouvidoria da Emsurb. Entre as manifestações dos cidadãos, constam a obstrução do passeio público e o som alto, principalmente aos finais de semana.

“Caso os comerciantes insistam no desrespeito às normas, poderão ter seus termos de permissão do uso do espaço público suspensos”, alertou o diretor.

Presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas destacou que esse trabalho está integrado ao planejamento de organização dos espaços públicos, estabelecido pela Prefeitura de Aracaju. “Por isso, continuaremos fiscalizando as irregularidades no intuito de devolver à tranquilidade para todos que residem a localidade,” ressaltou.

Foto: Felipe Goettenauer